Kymmenen uutta koronakuolemaa – viruksen uhreja Suomessa nyt kaikkiaan 240

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut Suomessa 240 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kuolemantapausten määrä nousi eilisestä kymmenellä.

THL:n mukaan sairaalahoidossa on kaikkiaan 197 ihmistä ja tehohoidossa 49. Sairaalahoidossa olevista 153 ja tehohoidossa olevista 34 on Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Kuolleista 53 prosenttia on miehiä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Näytteitä testattu nyt noin 103 500

THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on nyt 5 327 varmistettua koronatartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja näistä on 73.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 96 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Testattuja näytteitä on nyt yli 103 500.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita on ainakin 3 500. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Helsingissä lähes 2 000 tartuntaa

Uusien varmistettujen tartuntojen määrä on hieman pienempi kuin eilen, jolloin niitä oli 78. Toissa päivänä kerrottiin 125 uudesta tartunnasta ja sitä aiemmin 56 tapauksesta.

Pääkaupunkiseudulla tapauksia on edelleen reilusti muuta maata enemmän. THL:n mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Helsingissä 1 989, Espoossa 578 ja Vantaalla 577. Turussa varmistettu tapauksia on 142, Tampereella 127, Jyväskylässä 99 ja Oulussa 89.

Eniten tautia on varmistunut 50–59-vuotiailta. Näitä koronapotilaita on noin tuhat.