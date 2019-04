Kymmenet yritykset narahtivat myymään laskulle, jota ei ollut koskaan tarkoitus maksaa: Rikolliset saivat tavaraa yli 162 000 euron edestä – pääepäilty mies Jyväskylästä

Poliisi on saamassa päätökseen poikkeuksellisen laajan petossarjan esitutkinnan Jyväskylässä. Tutkinnassa on kirjattu rikosilmoitukset 57 petoksesta, joista osa on törkeitä. Tekoja on tätäkin enemmän, sillä esimerkiksi pelkästään pääjutussa on 17 erillistä tapausta.

Petoksia on tehty joulu–tammikuussa ympäri maata yli 20 paikkakunnalla. Rikollisesti haltuun saadun omaisuuden arvo on tämän hetkisen arvion mukaan noin 162 000 euroa. Tekotapana on ollut ostaa omaisuutta laskulle firmojen nimiin ja myydä sitä eteenpäin.

Jutun tutkinta lähti liikkeelle tammikuussa, kun valtakunnallisesti toimiva elektroniikkaketju havaitsi järjestelmiensä kautta yhden yhtiön nimissä tehdyn isoja ostoja ketjun eri paikkakunnilla sijaitsevissa myymälöissä. Epäilyt toiminnan lainmukaisuudessa heräsivät ja niistä ilmoitettiin poliisille, vaikka ostojen laskut eivät olleet vielä erääntyneet. Myöskään poliisi ei jäänyt odottelemaan, vaan ryhtyi selvittämään asiaa.

– Juttuun liittyvien henkilöiden piiri hahmottui nopeasti ja teimme useita kiinniottoja, pidätyksiä ja kotietsintöjä. Omaisuutta saatiin takaisin noin 21 000 euron arvosta, jutun päätutkija, vanhempi rikoskonstaapeli Marfa Raipela kertoo.

Jutussa on seitsemän epäiltyä, joista kolme on ollut tutkinnassa vangittuna. Päätekijäksi epäillään vuonna 1986 syntynyttä jyväskyläläismiestä, jonka lisäksi vangittuna oli myös kuopiolainen 1993 syntynyt mies sekä mikkeliläinen 1987 syntynyt mies. Tutkinnassa epäillyt ovat myöntäneet tahallisuutensa. Tutkinnassa ilmeni, että epäillyt olivat suunnitelleet tekonsa tarkoin, tienneet jäävänsä kiinni, mutta kuvitelleet, että tekotavan vuoksi kiinnijääminen tapahtuisi vasta viiveellä, kun laskut alkavat päätyä perintään ja ulosottoon.

– Päätekijä osti rikosten tekemistä varten internetin kautta joulukuussa kaksi pöytälaatikkofirmaa, Itä-Suomen Edustusliike Oy:n ja Carelia Kalusteet Oy:n. Kaupparekisterissä ja verottajan tiedoissa firmat näyttivät siten niin sanotusti puhtailta. Yhtiöiden aiempi omistaja ei ollut tietoinen rikollisesta toiminnasta, eikä hän liity rikoksiin, Raipela korostaa.

Petosten tekeminen alkoi heti yhtiöiden ostamisen jälkeen ja jatkui epäiltyjen kiinniottoon, tammikuun puoliväliin asti. Ostoja tehtiin elektroniikkaketjun ohella myös yksittäisissä rauta- ja maatalousalan yrityksissä. Omaisuutta kertyi kodin elektroniikasta työkoneisiin ja kylpytynnyreihin. Firmojen nimissä vuokrattiin myös mökki ja asunto.

– Yksittäiset ostot ovat vaihdelleet sadoista useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Tavaraa hankittiin myytäväksi etukäteistilausten perusteella sanan levittyä puskaradion kautta, Raipela luonnehtii.

Epäillyt onnistuivat ostoissaan osin siksi, että he esiintyivät väärillä henkilöllisyyksillä ja käyttivät väärennettyjä prokuravaltakirjoja.

– Osa myyjistä on pyrkinyt selvittämään firmojen maksukykyä esimerkiksi luottoluokitustietojen avulla, mutta osassa ostajien henkilöllisyyksiäkään ei tarkastettu. Liikkeet tuntuvat myyvän omaisuutta melko heppoisin perustein, kun ostajana on toinen yritys, Raipela arvioi.

Rikoksia tehtiin muun muassa Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Vaasassa, Porissa, Kokkolassa, Lahdessa, Kuopiossa, Pieksämäellä, Siilinjärvellä, Seinäjoella, Iisalmessa, Mikkelissä ja Joensuussa. Keski-Suomen alueella rikoksia tehtiin Jyväskylän ohella Viitasaarella, Jämsässä ja Keuruulla sekä Perhossa ja Kangasniemellä.