Kysely: Piditkö toisen asteen koulutuksen jälkeen välivuoden?

Aino Tornberg, 23 vuotta:

Pidin välivuoden lukion jälkeen. En tiennyt, mitä haluan opiskella ennen yliopistoon siirtymistäni. Välivuosi oli hyvä kokemus, sillä sen aikana saa tehtyä paljon sellaista, mitä koulussa ei ehdi. Voi esimerkiksi matkustella. Tein ohessa myös töitä.

Minäkin pidin välivuoden, kun en päässyt ensimmäisissä pääsykokeissa opiskelemaan. Se oli hyvä kokemus. Tein töitä, minkä koen tärkeäksi kaikille välivuotta viettäville. Se auttaa rahan keräämisessä tulevaa koulu-urakkaa varten.

Opiskelen kaksoistutkintoa, ja luulen jääväni valmistumisen jälkeen välivuodelle. Varusmiespalvelus on edessä, ja välivuosi houkuttaa muutenkin. Haluan tehdä rakennusalalla töitä ennen kuin haen korkeakouluun opiskelemaan lisää.

Valmistuimme juuri lukiosta, ja välivuosi on edessä molemmilla. Välivuosi on varmasti hyvä asia, kun saa huilata kolmen vuoden työn jälkeen. Töiden saaminen stressaa tietysti monia, mutta rahan kerääminen opiskeluja varten on tärkeää.