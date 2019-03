Kysely: Pitäisikö vanhuksen omaisuutta käyttää hoivamenoihin?

Pirkko Marin-Kokko, 61

Uurainen

Vanhus on itse ansainnut omat rahansa, mielestäni ne on tarkoitettu häntä varten. Jos on kiinteää omaisuutta, miksei sitä voisi myydä hoivakulujen kattamiseksi. Toki jos vanhus on jo aiemmin luovuttanut omaisuutta lapsilleen, se on eri juttu.

Tuomas Hannuksela, 38

Ilmajoki

Jos vanhukselle on kertynyt omaisuutta, minusta sitä olisi ihan ok käyttää hoivamenojen kattamiseen. Vanhus on itse varat kerryttänyt ja voisi näin vaikuttaa loppuelämäänsä. Toki pitää elää tilanteen mukaan eikä myydä omaisuutta ilman lupaa.

Paljonko rahaa pitää vanhukselle jäädä käteen?

Hanna-Riikka Alasippola, 47

Petäjävesi

Vanhuksen omaisuutta ei pidä käyttää hoivamenoihin. Se ei voi olla ensisijainen tapa saada hoivaa. Julkisen terveydenhuollon ja yhteiskunnan täytyy huolehtia vanhusten hoivasta. Keskustelisin myös ihmisen itsensä kanssa siitä, mitä hän toivoo.

Olavi Miinalainen, 62

Äänekoski

Jos pariskunnasta toinen osapuoli menee hoivakotiin, eihän taloa voi myydä, sillä se on vielä toisen osapuolen koti, ei voi myydä taloa alta. Toki jos jollain on tolkuttomasti omaisuutta, miksei siinä tilanteessa sitä voitaisi myös myydä.

Henni Elomaa, 21

Jyväskylä

Tässä pitäisi käyttää yksilöllistä harkintaa, paljon riippuu vanhuksen kunnosta, hoidon hinnasta ja varallisuudesta. Yksilöllä pitäisi olla vapaus päättää omaisuudestaan, eli velvoittavaa lainsäädäntöä omaisuuden käyttämisestä hoivamenoihin en toivo.

Satu Freyberg

Jyväskylä

Luulen, että se riippuu ihmisestä. Ymmärrän sen, että ne, joilla on enemmän, joutuvat myös maksamaan enemmän, ja yhteiskunta huolehtii niistä, joilla rahaa ei ole. Toivon yksilöllistä harkintaa ja kokonaiskuvan hahmottamista asiassa.