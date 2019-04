Kysely: SDP tavoittaa keskustaa Savo-Karjalan vaalipiirissä

SDP:n ja vihreiden kannatus on noussut Savo-Karjalan vaalipiirissä edellisistä eduskuntavaaleista, selviää Savon Sanomien tuoreesta eduskuntavaalikyselystä. Kyselyn mukaan keskustan ja perussuomalaisten kannatus on laskenut vuoden 2015 vaaleista. Muiden puolueiden osalta kannatusmuutokset mahtuvat tutkimuksen virhemarginaalin sisään. Kyselyyn vastasi 1 000 henkilöä, joista puoluekantansa ilmaisi 686 henkeä.

Keskusta jatkaa kyselyn mukaan edelleen vaalipiirin suosituimpana puolueena, mutta kannatuksesta on sulanut viime vaaleista yli kahdeksan prosenttiyksikköä. Perussuomalaiset ovat menettäneet omastaan 4,5 prosenttiyksikköä.

Kyselyn suurin nousija on SDP, jonka kannatus on hypännyt 6,4 prosenttiyksikköä viime eduskuntavaaleista. Puolue on kirinyt tuoreimmassa mittauksessa alle kahden prosenttiyksikön päähän keskustasta. Toinen voittaja viime vaaleihin nähden on vihreät, jonka kannatus on kohonnut 2,4 prosenttiyksikköä.

Kyselyn kannatusosuuksilla Savo-Karjalan vaalipiiristä eduskuntaan valittaisiin keskustasta ja SDP:stä neljä, perussuomalaisista ja kokoomuksesta kaksi ja vihreistä, vasemmistoliitosta sekä kristillisdemokraateista yksi kansanedustaja.

Keskusta olisi siis menettämässä vaalipiiristä kaksi paikkaa, kun taas SDP nappaisi kaksi paikkaa lisää. Perussuomalaiset sai vuoden 2015 vaaleissa kolme edustajaa läpi, nyt paikkoja olisi tulossa kaksi. Perussuomalaisten viime vaaleissa valituista kansanedustajista kaikki loikkasivat kesken kauden sinisiin. Sinisille ei kuitenkaan tämän gallupin perusteella ole menossa yhtäkään eduskuntapaikkaa.

Savo-Karjalasta valittiin eduskuntaan viime vaaleissa 16 edustajaa, mutta nyt paikkoja on vain 15 ehdokkaalle.

Puolueiden kannatuksessa on tapahtunut suuria muutoksia verrattuna Savon Sanomien viime marraskuussa julkaistuun kyselyyn. Tuolloin SDP:n kannatus oli peräti 23,6 prosenttia. Tuoreimmassa mittauksessa puolue on tullut siitä alaspäin 1,2 prosenttiyksikköä.

Suurimman harppauksen marraskuun kannatusmittauksesta on tehnyt perussuomalaiset. Kun syksyllä puoluetta olisi Savo-Karjalassa äänestänyt vain yhdeksän prosenttia vastanneista, on puolueen kannatus noussut tuoreessa kyselyssä jo yli 15 prosentin.

Keskustan kannatus on tullut marraskuun mittauksesta kolme prosenttiyksikköä alaspäin.

Kokoomuksen kannatus on pysynyt sitkeästi noin 11,5 prosentissa vuoden 2015 vaaleista saakka.

Vaali3

Maakunnittain tarkasteltuna SDP on jo ajanut keskustan etumatkan kiinni Pohjois-Savossa. Savolaisista SDP:tä äänestäisi nyt 21,9 prosenttia ja keskustaa 21,6 prosenttia vastanneista. Keskustan kannatus on selvästi suurempaa Pohjois-Karjalassa, jossa puoluetta äänestäisi 28 prosenttia vastanneista. SDP:tä äänestäisi 23,2 prosenttia karjalaisista.

Maakuntakohtaisia eroja on muissakin puolueissa: perussuomalaisia äänestäisi Savossa 16 ja Karjalassa 14 prosenttia vastanneista. Vihreiden kannatus on puolestaan Pohjois-Savossa lähes kymmenen prosenttia, mutta Pohjois-Karjalassa vain hieman yli kahdeksan prosenttia. Vasemmistoliiton kannatus on Pohjois-Savossa lähes kolme prosenttiyksikköä (8,9) suurempaa kuin Pohjois-Karjalassa.

Kokoomuksella kannatusluvut ovat yhtenevät maakuntarajan molemmin puolin, samoin kristillisdemokraateilla.

Vastaajista kaksi kolmesta pitää äänestämistään huhtikuun eduskuntavaaleissa täysin varmana ja joka neljäs melko varmana. Keskustan kannattajat ovat äänestämisestään varmimpia, kokoomuksen ja vihreiden kannattajat epävarmimpia. Äänestysvarmuus kasvaa vanhemmissa ikäryhmissä.

Puoluekannastaan täysin varmoja on eniten kristillisdemokraateilla (65 prosenttia) ja keskustalla (61 prosenttia). Vihreillä puoluekannastaan täysin varmoja on selvästi muita puolueita vähemmän, 26 prosenttia.

Miehet ovat puoluekannassaan naisia varmempia. Puoluekannan varmuus paranee vanhempiin ikäryhmiin mentäessä.

Tutkimuksen teki Tietoykkönen Oy Savon Sanomien ja Karjalaisen toimeksiannosta maaliskuussa. Kyselyyn vastasi 1000 henkilöä. Kannatusarviossa suurimman puolueen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

vaali1