Kysely: Suomalaiset eivät lisäänny, koska työelämän epävarmuus rassaa

Yksi suurimmista syistä alhaiseen syntyvyyteen on suomalaisten mielestä työelämän epävarmuus. Tieto selviää tänään julkaistavasta kyselystä, jonka on teettänyt Viestintätoimisto Aivela.

Työelämän epävarmuuden mainitsi synnytysikäisten lapsettomuuden syyksi useampi kuin joka toinen vastaaja (vajaa 52 prosenttia). Vastaajia pyydettiin kyselyssä valitsemaan useista vastausvaihtoehdoista kolme merkittävintä syytä syntyvyyden laskulle.

– Oli yllättävää, että yleinen työelämän epävarmuus korostui niin paljon, sanoo Aivelan toimitusjohtaja Aino Pajukangas Uutissuomalaiselle.

Hänen mukaansa näkemyksissä ei ollut merkittävää eroa lapsia hankkineiden ja lapsettomien välillä.

Tutkimusprofessori Mika Gissler Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) toteaa, että vaikka töitä on nousukaudella enemmän tarjolla, työsuhteiden laatu ei ole parantunut samassa suhteessa.

– Sanotaan, että yrityksen paras voimavara ovat työntekijät. Sen pitäisi näkyä työsuhteissakin.

Myös Pajukangas näkee kyselytuloksen olevan voimakas viesti nyky-yhteiskunnan työelämästä.

– Pitäisikö päättäjien ottaa tästä onkeensa? Kun on vaalit tulossa, kuka puhuu pätkätyöläisten puolesta, hän kysyy.

Muut nähdään itsekkäiksi

Toisaalta 46 prosenttia suomalaisista näki yhdeksi syyksi syntyvyyden laskuun sen, että synnytysikäiset suomalaiset haluavat keskittyä työhön, ystäviinsä ja matkusteluun eivätkä perhe-elämään.

– Kun kysytään ihmisten mielipiteitä, he ajattelevat yleensä enemmän muita kuin itseään. Oli yllätys, että ihmiset ajattelevat muiden olevan kovin itsekkäitä, että nämä haluavat vain pitää hauskaa. Toinen yllätys oli se, että ympäristöasiat olivat listalla niin matalalla. Muuten syyt olivat samoja kuin on yleisesti paljonkin keskusteltu, pohtii Mika Gissler.

Väitettä ”Synnytysikäiset suomalaiset eivät halua lapsia ilmastonmuutoksen takia” piti totena vain vajaat 8 prosenttia vastaajista.

Kolmanneksi suosituin selitys syntyvyyden laskulle oli "Synnytysikäiset suomalaiset pelkäävät, että lapsi on liian suuri taloudellinen panostus", minkä valitsi vajaa 31 prosenttia vastaajista.

Työaikajoustot saivat kannatusta

Kyselyssä kysyttiin myös, miten hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan taata tulevaisuudessa.

13 valmiista ratkaisuehdotuksesta suosituimmaksi nousivat ”Luoda yrityksiin lisää työaikajoustoja” (40 prosenttia), ”Laskea lapsiperheiden veroja” (36 prosenttia) ja ”Ottaa käyttöön perustulo tai kansalaispalkka” (32 prosenttia).

Sekä Aino Pajukangas että Mika Gissler yllättyivät siitä, että eläkeiän nostoa piti hyvänä ratkaisuna vain neljä prosenttia vastaajista. Gissler arvioi, että eläkeiän nosto on kuitenkin edessä ennemmin tai myöhemmin.

– Hyvin ruumiillisesti raskaat työt ovat häipymässä, mutta henkisesti raskaita töitä on yhä enemmän. Työaikajoustot parantaisivat mahdollisuuksia jaksaa työelämässä pitempään.

Gisslerin mukaan ainoa nopea ratkaisu huoltosuhteen parantamiseen on maahanmuutto – sekin vain, jos maahanmuuttajat työllistyvät. Kyselyssä lisäystä työn perässä maahan muuttavien määrään kannatti vajaa 30 prosenttia suomalaisista ja muita maahanmuuttoa edistäviä ratkaisuja huomattavasti harvempi.

Gissler toteaa, että yhtä poppakonstia huoltosuhteen parantamiseksi ei ole.

– Yhteiskunnan pitäisi olla sellainen, että siihen halutaan tehdä lapsia.

Moni voi jäädä vahingossa ilman

Syntyvyys on laskenut Suomessa melko tasaisesti vuodesta 2010. Tämän vuoksi Tilastokeskus ennusti marraskuun puolivälissä, että Suomen väkiluku alkaa laskea vuoden 2035 jälkeen. Siihen asti maahanmuutto pitäisi yllä väkiluvun kasvua.

– Kyselytutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista on tähän asti halunnut lapsia kaksi tai kolme. Muutos on tapahtunut siinä, että on enemmän niitä, jotka eivät halua yhtään lasta tai haluavat vain yhden. Heidän osuutensa on kuitenkin edelleen pieni, kommentoi Mika Gissler.

Hänestä on mielenkiintoista nähdä, onko kyseessä väliaikainen ilmiö vai pysyvä tilanne.

Gissler huomauttaa, että sekä kansanterveyden että yksilöiden kannalta suurin ongelma on se, että lapsia haluavat lykkäävät lapsen hankintaa yhä myöhempään. Voi käydä niin, että olosuhteet eivät ole koskaan kohdallaan tai kun ovat, lasta ei alakaan kuulua.

– Vaikka hoidot ovat tehokkaita, se ei ole takuu, että lapsen saa.