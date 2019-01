Kysely: Vain joka kymmenes SAK:lainen työpaikka on lisännyt työssäoppimispaikkoja – "Jos emme saa mukaan paljon enemmän työpaikkoja, olemme pulassa."

Harvempi kuin joka kymmenes SAK:lainen työpaikka on lisännyt työssäoppijoiden määrää, selviää palkansaajajärjestön luottamushenkilöilleen tekemästä, tänään julkaistusta kyselystä.

Työssäoppimisen lisääminen on yksi ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteista. Uudistus tuli voimaan viime vuoden alussa.

Vastaajista noin joka neljäs arvioi, ettei heidän työpaikkansa ole lainkaan yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa. Koulutuksen järjestäjiä edustavan Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu pitää lukua huolestuttavana.

Selkeä kehittämisen paikka on myös esimerkiksi opettajan jalkautumisessa työpaikoille. Opettaja on SAK:n kyselyn mukaan vieraillut harvemmalla kuin joka kymmenellä työpaikalla ja vain 30 prosentissa työpaikoista on tehty suunnitelma työssäoppijan työnohjauksesta.

– On hämmästyttävää luettavaa, että vain joka kymmenennessä paikassa on näkynyt opettajaa. Onhan se häkellyttävän huono tilanne ja parannusta pitää saada aikaan, Lamppu kommentoi.

SAK:n kyselyn tulos on samansuuntainen kuin Suomen Yrittäjien Yrittäjägallup, josta Uutissuomalainen kertoi joulukuussa. Yrittäjägallupissa ilmeni, että pienistä ja keskisuurista yrityksistä oppilaitosyhteistyötä tekee vain 28 prosenttia.

"Perussanoma on positiivinen"

Kaksi viidestä SAK:n kyselyn vastaajasta olisi valmis lisäämään työssäoppijoiden määrää omalla työpaikallaan selvästi tai jonkin verran.

– Perussanoma on positiivinen, moni olisi valmis lisäämään yhteistyötä, Lamppu sanoo.

Yrittäjägallupin mukaan oppilaitosyhteistyötä tekevistä yrityksistä valtaosa on yhteistyöhön kuitenkin tyytyväisiä.

Kaikki opiskelijat eivät valmiita työpaikoille

Työpaikkaoppimisen lisäämisestä on puhuttu paljon niin sanotun amisreformin jälkeen ja jo ennen sitä.

Sekä Veli-Matti Lamppu että Suomen ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI ry:n puheenjohtaja Elias Tenkanen muistuttavat kuitenkin, että uudistus vaatii myös opintojen henkilökohtaistamista.

– Meidän näkökulmamme on se, että jos opiskelija oppii hyvin yrityksessä, on hyvä, että hänelle työssäoppiminen järjestyy. Mutta jos työssäoppiminen ei opiskelijalle ole oikea ratkaisu, hänelle pitäisi tarjota enemmän oppilaitoksessa oppimista, sanoo Tenkanen.

– Pitäisi aina lähteä siitä, mikä oppimisympäristö sopii opiskelijalle missäkin tilanteessa. Ei saisi tulla ajatusta, että tarkoitushakuisesti halutaan, että opiskelijat menevät työpaikoille, kertoo Lamppu koulutuksen järjestäjien näkemyksistä.

Hän toteaa, että ammatilliseen koulutukseen tullaan hyvinkin heikoilla perustaidoilla, joten voi mennä pitkäänkin ennen kuin opiskelija on valmis työpaikalle. Tenkanen näkee, että oppilaitoksessa on hyvä opetella ainakin perusasiat ennen yritykseen menemistä.

– Kuuntelisin tässä asiassa myös yrityksiä.

"Päteviä työpaikkaohjaajia ei vain tupsahda"

Työssäoppimispaikkoja on kuitenkin Veli-Matti Lampun mielestä välttämätöntä saada lisää.

– Jos emme saa mukaan paljon enemmän työpaikkoja, jotka ovat kiinnostuneita työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, olemme pulassa. Tämä ei ole pelkästään ammatillisen koulutuksen ongelma, vaan se tulee olemaan myös työpaikkojen ja yhteiskunnan ongelma.

Elias Tenkanen toteaa, ettei kaikilla yrityksillä välttämättä ole resursseja lisätä työssäoppimispaikkoja.

– Työssäoppiminen vaatii kuitenkin yritykseltä aina esimerkiksi työpaikkaohjaajia. Päteviä työpaikkaohjaajia ei tuosta vain tupsahdakaan lisää.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi liki 900 luottamushenkilöä joulukuussa 2018. Mukana oli julkisten alojen, yksityisten palvelualojen, teollisuuden ja kuljetusalan työpaikkoja.