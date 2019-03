Kysely: Yritykset laistavat henkilöstöedustuksen järjestämisestä

Laki henkilöstön edustuksesta yrityksissä ei monissa paikoissa toteudu kunnolla, ilmenee Teollisuuden palkansaajien teettämästä kyselystä. Kyselyn perusteella työntekijöiden hallintoedustus puuttuu useista yrityksistä, vaikka laki soveltuu niihin.

Kyselyyn saatiin 164 vastausta eri yritysten henkilöstöedustajilta. Vastaajista lähes puolet ilmoitti, ettei heidän yrityksessään ollut järjestetty henkilöstön edustusta. Yleisin ilmoitettu syy oli se, että työnantaja ei ole halunnut sitä. Joissakin yrityksissä lain olemassaolosta ei ole tiedetty.

Niissä yrityksissä joissa hallintoedustus on järjestetty, useimmat vastaajat katsoivat, että siitä on ollut hyötyä. Tätä mieltä oli 62 prosenttia vastanneista. Monet hallintoedustajat kuitenkin katsoivat, ettei heillä ole yrityksen asioihin todellista päätösvaltaa eikä heidän mielipiteitään arvosteta. Osa vastaajista totesi, että henkilöstöedustajien paikat on sijoitettu muualle kuin niihin foorumeihin, joissa todellisia päätöksiä tehdään.

Laki on ollut voimassa kohta 30 vuotta. Se edellyttää, että yli 150 työntekijän yrityksissä pitää olla henkilöstön edustaja yrityksen hallinnossa. Lain mukaan henkilöstöllä on oikeus osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn yrityksen hallintoelimissä.

Teollisuuden palkansaajat esittää, että lain soveltamisrajaa alennetaan ja että henkilöstöedustajat sijoitetaan sinne, missä yrityksessä tehdään päätöksiä. Lisäksi salassapitosääntöjä tulisi selkeyttää.

Pohjoismaissa alempi kynnys

Hallintoedustusjärjestelmä on jossakin muodossa luotu noin 18 eurooppalaiseen maahan, mutta EU-direktiiviä siitä ei ole säädetty. Muissa Pohjoismaissa järjestelmä on tehty lakisääteiseksi pienemmissä yrityksissä kuin Suomessa.

Ruotsissa jo 25 työntekijän yhtiössä pitää olla työntekijäedustus yhtiön hallituksessa. Norjassa ja Tanskassa raja on 30 työntekijän kohdalla. Norjassa voidaan vaatia, että kolmasosa yhtiön hallituspaikoista varataan työntekijöille, jos yrityksessä on yli 50 työntekijää.

Teollisuuden palkansaajat on yhteistyöjärjestö, johon kuuluu SAK:n, STTK:n sekä Akavan jäsenliittoja.