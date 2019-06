Kysyimme jyväskyläläisiltä, miten he suojautuvat ihon palamiselta – Lue tästä ihotautilääkärin vinkit helteisiin

Kesä ja aurinko kuuluvat yhteen. Lämpö houkuttelee pihalle, puistoihin ja rannoille. Tämän voi tehdä, mutta fiksusti. Auringon haitallinen UV-säteily on voimakkaimmillaan juuri keskikesällä, joten suojautuminen siltä kannattaa.

Ihotautilääkäri Sari Huikko-Tarvainen sanoo, että kun auringon haitallista säteilyä kuvaava UV-indeksi nousee yli kolmeen, on ihoa suojattava auringossa oleskelun aikana.

Jyväskylässä UV-indeksi oli torstaina jo puoliltapäivin noin neljä. Perjantaina ja lauantaina UV-indeksi lähentelee korkeimmillaan viittä. Suurimmillaan UV-indeksi on Suomessa keskikesällä 5–7.

UV-indeksi löytyy esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta isoimpien paikkakuntien osalta.

Kysyimme torstaina jyväkyläläisiltä, miten he suojaavat ihoaan auringolta. Lutakon uimarannalla loikoilleet Kia Kemell, 18, Aurora Ruth, 18 ja Ada Jokio, 18, kertoivat käyttävänsä aurinkorasvaa.

– Mun iho palaa tosi helposti, enkä juuri rusketu. Nyt on käytössä suojakertoimen 50 aurinkovoide, olen oppinut että sitä on käytettävä, kun olen aiemmin päässyt palamaan, Kia Kemell sanoi.

Kemellin mielestä kesäfiilis syntyy lämmöstä ja ulkona olemisesta, siksi se on tärkeää.

– Välillä saatan laittaa vaatetta vähän suojaksi tai siirtyä varjoon, hän kommentoi.

Ada Jokio on oppinut käyttämään rasvaa aiempaa paremmin, sillä hän paloi kolmikon viimeisimmällä ulkomaanmatkalla pahasti.

– Siitä tuli niin kipeä olo, että se on tuoreessa muistissa. Jos makaan auringossa pitkään, saatan kietoa paidan päätä suojaamaan, Jokio kommentoi.

Onni Pirkkalainen, 18 ja Joonas Komulainen, 23, tekivät pihatöitä Lutakossa torstaina päivällä. Päällä molemmilla oli pitkät housut ja turvalliset työkengät. Komulaisen päätä suojasi lippis.

– Mulla kulkee suojakertoimen 50 aurinkorasva repussa mukana, ja rasvailen aika ajoin. Palan aika herkästi. Myös nestetasapainosta on muistettava huolehtia, Komulainen kommentoi.

Onni Pirkkalainen taas kertoi, ettei ole oppinut käyttämään aurinkovoidetta.

– Olen vähän laiska sen suhteen. En muista että olisin ikinä pahemmin palanut. Vaatteet antavat jonkun verran suojaa, Pirkkalainen kertoi.

Puolitoistavuotiaan Aki-poikansa kanssa vaunulenkillä ollut Klaudia Hämäläinen, 27, luotti sopivaan vaatetukseen ja rasvaukseen.

– Olen muuttanut Suomeen Puolasta, ja tottunut vielä kuumempiin keleihin. Lapsi ei viihdy kovin hyvin liian kuumassa, mielummin mennään vähän varjoon, Hämäläinen kommentoi.

Ihotautilääkäri Sari Huikko-Tarvaisen mukaan eniten aurinko porottaa Suomessa keskikesällä kello 10–14. – Palamiselta välttyy parhaiten, jos ei oleskele auringossa tällä välillä, sanoo Huikko-Tarvainen.

Kolme tärkeintä keinoa suojata ihoa auringon haitalliselta UV-säteilyltä ovat vaatteet, varjoon hakeutuminen ja voide. Erityisesti alle 3-vuotiaat kuuluvat varjoon ja heitä tulee suojata peittävällä vaatetuksella.

– Myös ikääntyneillä iho on jo ohentunut ja kaipaa erityistä suojaa.

Paljaita ihoalueita pitäisi Huikko-Tarvaisen mukaan suojata vähintään suojakertoimen 50 aurinkovoiteella.

– Ja edelliskesän voidepurkkeja ei kannata edes vilkuilla. Aurinkovoide on sesonkituote, joka on syytä uusia joka kesä, sillä vanhentunut voide suojaa huonosti, hän sanoo.

Huikko-Tarvaisen mukaan terveyden kannalta itsensä grillaamista auringossa ei voi suositella. Palamisen lisäksi myös jatkuva altistus auringolle lisää ihosyöpäriskiä pitkällä aikavälillä. Ihosyövät ovat lisääntyneet rajusti viime vuosina.

Jos iho pääsee palamaan auringossa, sitä voi Huikko-Tarvaisen mukaan hoitaa kotona kylmäkääreellä, kuten kylmällä vedellä kostutetulla pyyhkeellä.

– Ihon voi rasvata perusvoiteella, ja jos kipuja on paljon, voi ottaa kipulääkettä. Jos iho on pahoin palanut ja sille alkaa muodostua rakkuloita, on syytä käydä tarkistuttamassa tilanne lääkärillä, Huikko-Tarvainen toteaa.

Kerran palanut iho on jatkossa herkempi palamaan uudelleen.

Huikko-Tarvainen iloitsee siitä, että asenteet ihon suojautumista kohtaan ovat viime vuosina parantuneet.

– Olen toiminut alalla 23 vuotta, ja selvä muutos on tapahtunut. Ihmisten tietoisuus auringon haitoista on lisääntynyt ja nykyisin osataan suojautua huomattavasti aiempaa paremmin. Lapsilla näkyy lippiksiä, aurinkolaseja ja peittävää vaatetusta. Enää ei ihailla kärähtänyttä ihoa, hän kommentoi.