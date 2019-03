Kysyimme kansalaisilta, miten kellojen siirtäminen vaikuttaa arkeen – näin he vastasivat

Minna Möttönen, 32 ja Jenni Möttönen, 28

Saarijärvi ja Jämsä

Omaan arkeen kellojen siirtely ei oikeastaan vaikuta. Se lähinnä jännittää, miten kahdeksankuukautinen vauva kesäaikaan siirtymiseen reagoi, hänellä on jo aika tarkka unirytmi, kertoo Jenni Möttönen. Minna Möttönen toivoo kellojen siirtelyn loppumista ja siirtymistä pysyvästi normaaliaikaan.

Ari Räsänen, 61

Muurame

En ole huomannut isoja vaikutuksia. Minulle on ehkä hankalampi paluu takaisin kesäajasta normaaliaikaan syksyllä, kun yöhön tulee tunti lisää. Silloin ei oikein osaa käydä nukkumaan. Toisinpäin taas menee ihan hyvin, olen yleensä muutenkin aika aamuvirkku. Herään ehkä hieman myöhemmin, mutta silti ajoissa.

Miia Numminen ja Teppo Väärämäki

Keuruu

Emme usko, että kellojen siirtämisellä on kauheasti vaikutusta 8 kuukauden ikäiseen Kiiraan. Myös omaan nukkumiseen vaikutus kestää korkeintaan pari päivää. Kesäaika on sikäli hyvä, että illasta on pidempään valoisaa. Selkeintä olisi olla vain yhdessä ajassa. Siirtymä takaisin talviaikaan on helpompi.

Aune Simonen, 59 ja Kaija Uusipaasto, 56

Jyväskylä

Teen vuorotyötä, ja silloin kun tein vielä yövuoroja, kellojen siirtäminen joko lyhensi tai pidensi työvuoroa. Myös lepoaika työvuorojen välissä lyheni, jos piti mennä iltavuorosta aamuun ja välissä siirryttiin kesäaikaan, Uusipaasto kertoo. Aune Simonen tekee kolmivuorotyötä ja kokee kellojen siirtelyn ylimääräisenä rasitteena.