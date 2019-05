Kysyimme lintuasiantuntijalta, mitä todella tapahtui Vaajakosken moottoritien joutsentragediassa: "Siivet ovat tehokas lyömäase"

Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Helle arvioi Keskisuomalaisen pyynnöstä tällä viikolla paljon huomiota Jyväskylässä herättänyttä joutsenepisodia.

Helteen arvio perustuu silminnäkijäkertomuksiin, joiden perusteella hän pitää todennäköisempänä jälkimmäistä versiota, eli sitä, että kyseessä oli kahden joutsenen välinen verinen reviiritaistelu.

– Joutsenilla on välillä verisiäkin yhteenottoja. Tyypillisesti näitä on koiraiden välillä, mutta näin pesimäkaudella voi kyse olla myös siitä, että kolmas joutsen, uros tai naaras, on tunkeutunut pesivän pariskunnan alueelle. Tällöin tunkeutuja häädetään sukupuolesta riippumatta, Helle sanoo.

Keskisuomalainen kertoi keskiviikkona tapauksesta, jossa joutsen jäi Vaajakosken moottoritiellä auton alle ja kuoli. Silminnäkijät tulkitsivat, että kyseessä oli joutsenpariskunta, ja että henkiinjäänyt joutsen olisi jäänyt suojelemaan menehtynyttä puolisoaan.

Tragedia Vaajakosken moottoritiellä: Joutsenen puoliso jäi suojelemaan kuollutta pariaan keskelle vilkasta liikennettä

Torstaina tilanteeseen saatiin toisenlainen tulkinta. Tilanteen nähneen Kaarlo Lohvan mukaan joutsenet kävivät kiivasta reviiritaistelua Vaajakosken moottoritiellä Halssilan uimarannan kohdalla, ja toinen joutsen hakkasi toista siivillään. Linnut päätyivät moottoritielle taistelemaan. Toinen joutsen jäi auton alle ja kuoli.

Veriset taistelut yleisiä

Heikki Helle ei usko, että toinen joutsen olisi tahallisesti työntänyt toisen joutsenen auton alle.

– Reviiritaistelun keskellä linnut eivät kiinnitä huomiota ympäristöön, eikä lintu tarkoituksellisesti hätistä toista auton alle, niin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä. Auton alle jäämiset ovat linnuille melko yleinen kuolinsyy, kertoo Helle.

Lintu ei Helteen mukaan ymmärrä, että autot ovat vaarallisia, sillä auto ei ole linnuille luonnollinen vihollinen.

Joutsenilla siivet ovat tehokkain lyömäase reviiritaisteluissa.

– Niissä on hurjasti voimaa, ne tekevät paljon tuhoa. Taistelut reviireistä ja puolisoista ovat lintulajista riippumatta ankaria, on melko tavallista, että tällainen taistelu johtaa vastapuolen kuolemaan, Helle kertoo.

Teinit etsivät oma reviiriään

Helteen mukaan tällä hetkellä joutsenpariskunnilla on seesteinen hetki, eli ne hautovat munia tähän aikaan vuodesta.

– Toisaalta tähän vuodenaikaan nähdään myös isoja teini-ikäisten eli vuoden vanhojen joutsenten laumoja. Ne kerääntyvät viettämään aikaa, koska sen ikäiset joutsenet eivät vielä pesi. Ne etsivät vielä omaa reviiriään, ja voivat joskus ajautua pesivien parien reviireille. Silloin voi tulla yhteenottoja, kuvailee Helle.

Joutsenia on nykyisin runsaasti. Niitä pesii Helteen mukaan nykyisin myös kaupunkialueilla kuten Jyväsjärvessä ja Palokkajärvessä.

– Aikanaan joutsen metsästettiin liki sukupuuttoon. Kun vaino loppui, kanta on elpynyt ja laji on kaupungistunut. Kohta aletaan olla tilanteessa, että sopivat pesäpaikat alkavat olla täynnä, sanoo Helle.

Luontaisia vihollisia joutsenilla ei kovin paljoa ole.

– Ehkä joku huuhkaja, kettu ja merikotka niitä saalistavat, mutta joutsen on sen verran iso vastustaja, että ei se mikään kovin haluttu saalis ole, Helle arvioi.

Lisäksi melko yleinen kuolinsyy joutsenille on törmääminen sähkölinjoihin, kertoo Helle.