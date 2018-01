Kysymys ja vastaus: Ovatko potilastietoni suojassa uteliailta silmäpareilta?

Miten terveydenhuollon työntekijät pääsevät käsiksi potilastietoihin? Ovatko tiedot suojassa asiaankuulumattomilta? Terveystietojen Kanta-järjestelmän askarruttaviin kysymyksiin vastasi muun muassa Kelan Kanta-palveluiden erikoisasiantuntija Maritta Korhonen.

Miten usein luvatonta potilastietojen katselua arvioidaan tapahtuvan?

Kelan mukaan sanktioita on jouduttu käyttämään terveydenhuollossa. Tarkasta määrästä ei ole tietoa, koska usein tapaukset hoidetaan työpaikoilla.

Esimerkiksi reseptitietojen lokitietoja tarkasti viime vuonna 80 henkilöä. Niissä ei löydetty Kelan mukaan väärinkäytöksiä.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoi aiemmin tammikuussa Helsingin Sanomissa, että tietosuojavaltuutetun toimistossa luetaan lähes päivittäin selityksiä, joita terveystietojen urkinnasta epäillyt ovat antaneet.

Terveydenhuollon henkilöstöä valvova Valvira käsittelee vakavimmat tapaukset. Valviran terveydenhuollon valvonnan ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen kertoo, että viime vuosina ammattioikeuksia ei ole viety näillä perustein. Hoitajille ja lääkäreille annettujen huomautusten määrää Valvira kuvaa vähäiseksi.

Miten potilastietoja saa käyttää?

Tietoja saa käsitellä ja luovuttaa vain potilaan suostumuksella. Suostumus tarkoittaa, että eri terveydenhuollon yksiköt voivat nähdä muualla kirjatut terveystiedot, jos niitä tarvitaan potilaan hoidossa.

Terveydenhuollon työntekijä saa käsitellä vain tietoja, joita potilaan hoidossa tarvitaan. Järjestelmään jää merkintä, kuka tietoja on katsonut.

Miten voi tarkastaa, kuka tietojani on katsonut?

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on. Omakanta-verkkopalvelussa näkee, mihin terveydenhuollon yksiköihin tietoja on luovutettu. Tarkemmat tiedot siitä, kuka henkilö tietoja on käyttänyt, pitää kuitenkin pyytää suoraan terveydenhuollon yksiköstä. Paraikaa selvitetään, miten lokitietojen tarkastamista voisi pyytää verkossa.

Miten tietojen luovutusta voi rajoittaa?

Ilman suostumusta tieto ei liiku paikasta toiseen. Tietojen luovuttamista voi rajata eri tavoin. Potilas voi esimerkiksi kieltää, että yksityisen puolen käyntien tietoja ei luovuteta muualle. Työterveyshuollon voi niin ikään rajata pois. On myös mahdollista rajata tietojen käyttöä niin, että potilastietoja saa käyttää vain hätätilanteessa.

Rajoitukset voi tehdä netissä tai terveydenhuollossa.

Voiko Kela käyttää potilastietoja etuuskäsittelyssä?

Kela ei saa käyttää potilastietoarkiston tietoja etuuskäsittelyssä. Tietoja ei myöskään luovuteta vakuutusyhtiöille. Kannan tiedot ovat lain mukaan käytössä vain hoitotarkoituksessa.

Voiko potilastietoja korjata tai muokata jälkikäteen?

Kyllä voi. Potilastietojen korjauspyynnöt käsitellään siinä paikassa, jossa ne on alun perin tehty. Tietoja ei voi muokata itse, koska lain mukaan merkinnöistä vastaa terveydenhuolto. Lääkäri tai hoitaja päättää, onko merkintä väärin.

Mitä teen, jos epäilen, että tietojani on väärinkäytetty?

Valvira ja Kela ohjeistavat ottamaan yhteyttä ensin siihen terveydenhuollon yksikköön, johon epäily kohdistuu. Jos vastaus ei tyydytä, yhteyttä voi ottaa tietosuojavaltuutettuun.

Potilastietojen katsominen ilman lupaa voi olla tietosuojarikkomus tai tietosuojarikos. Vakavissa tapauksissa Valvira voi viedä ammatinharjoittamisen oikeudet. Tietojen luvattomasta katselusta voi saada myös muun muassa huomautuksen, joka näkyy kymmenen vuotta terveydenhuollon ammattilaisten rekisterissä.