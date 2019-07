Kytkökset äärioikeistoon eivät uhkaa perussuomalaisten yhtenäisyyttä, arvioi tutkija – puolue selvittää kohuleirin tapahtumia

Perussuomalaisten yhteydet äärioikeistolaisiin piireihin eivät muodosta merkittävää uhkaa puolueen yhtenäisyydelle, arvioi tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta.

Äärioikeistoa tutkivan Kotosen mukaan ei ole näköpiirissä, että perussuomalaiset esimerkiksi jakaantuisi eri leireihin. Hän uskoo, että puolueen jäsenistö on melko hyvin puheenjohtaja Jussi Halla-ahon linjan takana.

Kotosen mukaan kytkökset äärioikeistoon voivat aiheuttaa perussuomalaisissa skismaa lähinnä paikallistasolla, missä yhteyksiä on kohtuullisen paljon.

– Niin suuresta ryhmästä ei varmaankaan puhuta, että siitä voisi muodostua koko puoluetta jakava tekijä, Kotonen sanoo STT:lle.

Ampumaharjoitus nostatti kohun

Perussuomalaisten yhteydet laitaoikeistoon ovat nousseet viime päivinä esille äärioikeistolaisen Kansallismielisten liittouman kesäleirin tapahtumien vuoksi.

Sosiaalisessa mediassa on epäilty, että leirillä pidetyssä ampumaharjoituksessa maalitauluina olivat ainakin pääministeri Antti Rinteen (sd.), opetusministeri Li Anderssonin (vas.) ja miljardööri George Sorosin kuvat.

STT ei ole pystynyt vahvistamaan ampumaharjoitusta koskevien väitteiden paikkansapitävyyttä. Kansallismielisten liittouman verkkosivuilla julkaistussa kuvassa maalitaulut oli osittain peitetty hymynaamoilla.

Kesäkuun alussa pidetylle leirille olisivat Kansallismielisten liittouman julkaisemien kuvien perusteella osallistuneet muiden muassa Tampereen perussuomalaisten hallituksen jäsen Seikku Kaita sekä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) johtaja Antti Niemi.

Kaita ei vastannut STT:n yhteydenottoihin. Niemi on kiistänyt Ylelle osallistuneensa tapahtumaan.

Korkein oikeus on väliaikaisesti kieltänyt PVL:n toiminnan, kunnes se on lopullisesti ratkaissut jutun, joka koskee liikkeen määräämistä lakkautettavaksi. Turun hovioikeus päätti viime syyskuussa, että PVL ja sen taustayhdistys Pohjoinen perinne on lakkautettava.

Liittoumassa mukana laaja kirjo toimijoita

Kansallismielisten liittouma on Kotosen mukaan alun perin Soldiers of Odinin piiristä perustettu yhteistyöverkosto, joka pyrkii yhdistämään kroonisesti hajanaista kansallismielisiksi itsensä mieltävien kenttää.

– Jos heidän viestintäänsä katsoo, niin se näyttää olevan ensisijaisesti islam-vastaista, erään sortin äärioikeistoretoriikkaa.

Kotonen kertoo, että Kansallismielisten liittouma pyrkii olemaan mahdollisimman avoin foorumi, johon ovat tervetulleita myös PVL:n jäsenet.

– Perussuomalaisia näkyy olevan heidän (Kansallismielisten liittouman) sosiaalisen median verkostoissaan mukana kohtuullisen paljonkin, jopa kansanedustajia. Mutta en tiedä, miten aktiivisia he käytännössä ovat.

"Huonon toimintamallin esittämistä"

Kotonen sanoo, ettei sinänsä ole ennen kuulumatonta, että jonkinlaisia ampumaharjoituksia järjestetään.

– Mutta totta kai voi pitää varsin kyseenalaisena tai arveluttavana, jos pitää paikkansa, että tässä olisi ollut johtavia poliitikkoja tai mahdollisesti pääministeri maalitaulun kuvassa.

Tällainen ampumaharjoitus olisi Kotosen mukaan "huonon toimintamallin esittämistä" myös muille toimijoille.

Kotosen mukaan tapauksessa on olennaista, että perussuomalaisten aktiiveja oli ilmeisesti osallistunut samaan tilaisuuteen ja saman järjestön toimintaan tunnettujen uusnatsien kanssa.

Perussuomalaiset selvittää tapahtumia

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi tekstiviestillä STT:lle, että puolue selvittää, mistä leirin tapahtumissa on kyse ja mikä rooli puolueen jäsenillä on asiaan.

Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä ja paikallisyhdistys ovat pyytäneet selvitystä leirin tapahtumista. Valtuustoryhmän puheenjohtajan Lassi Kalevan mukaan julkisuudessa esitetyt tiedot leirin tapahtumista ovat erikoisia ja arveluttavia.

– Olemme ottaneet erittäin vakavasti nämä julkisuudessa esitetyt asiat. Poliittinen toiminta tarkoittaa, että kunnioitetaan demokraattista päätöksentekoa ja oikeusvaltion periaatteita. Tällainen toiminta ei mielestämme sovi yhteen näiden arvojen kanssa. Mutta ensin täytyy saada selvitys siitä, mitä leirillä oikeasti on tapahtunut, Kaleva sanoi STT:lle.

Selvityspyyntö lähetettiin torstaina varavaltuutettu Terhi Kiemungille sekä yhdelle puolueen paikallisaktiiville.

Kiemunki on Kansallismielisten liittouman varapuheenjohtaja, mutta hän ei ole perussuomalaisten jäsen. Viime kuntavaaleissa Kiemunki valittiin Tampereella varavaltuutetuksi sitoutumattomana ehdokkaana perussuomalaisten listalta.

Kaleva kertoi lauantaina Facebookissa saaneensa Kiemungilta tiedoksi, että Kiemunki ei osallistunut leirille. STT ei tavoittanut Kiemunkia kommentoimaan asiaa.

Pormestari Lyly: Toiminta ei ole hyväksyttävää

Perussuomalaiset on mukana Tampereen laajapohjaisessa pormestarikoalitiossa. Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) tviittasi perjantaina, että tapaus on käsiteltävä valtuustoryhmien välillä elokuussa.

– Toiminta ei ole hyväksyttävää, Lyly kirjoitti.

Tutkija Tommi Kotonen arvelee, että perussuomalaisten ja äärioikeistolaisten piirien välinen suhde tulee jatkumaan enemmän tai vähemmän samanlaisena kuin nykyisin.

– Perussuomalaiset on puoluekartan oikeistolaisin vaihtoehto, joten on oletettavaa, että sinne etsiytyy jossain määrin radikaalimipia ihmisiä kuin puolue itse haluaisikaan.