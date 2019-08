Kyyjärven Hiidenniemi-metsätilasta 446 000 euron ostotarjous

Kyyjärvellä myynnissä ollut Hiidenniemi-metsätila herätti kiinnostusta. Siitä saatiin kuusi ostotarjousta. Niistä korkein oli 446 000 euron ostotarjous, jonka teki Tilanhoitajat asiakkaan puolesta valtakirjalla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarjouksen hyväksymistä.

Hiidenniemi-metsätila on 152,7 hehtaaria. Siitä 88 prosenttia on metsämaata ja loput kitu- ja joutomaata. Metsätalousmaasta tehty käypä arvo on noin 350 000 euroa.

Seuraavaksi myyntiin laitetaan Kyyjärvellä 59,8 hehtaarin Kumpu-metsätila, joka on kokonaisuudessaan metsämaata. Sen käypä arvo on 129 600 euroa.