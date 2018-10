Kyyjärven kunta aikoo myydä Kumpulan vanhan koulun 400 eurolla

Kyyjärven kunta sai Kumpulan entisestä kyläkoulusta vain yhden 400 euron ostotarjouksen Kumpulan kyläseuralta, joka on käyttänyt koulun tiloja toimintaansa. 260-neliöisen rakennuksen tasearvo on noin 15 000 euroa ja tontin arvo noin 400 euroa. Koulun asuinhuoneisto on nyt vuokrattuna.

Kunnanhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle, että kunta myy kiinteistön kyläseuralle 400 eurolla myyntitappiosta huolimatta. Samalla kunta sitoutuisi antamaan seuralle 1 000 euron avustuksen talon korjaustöihin.

Kunnalle on kertynyt Kumpulan koulusta vuosittain 4 000–5 000 euron nettokulut. Kunta pyrkii eroon tappiollisista kiinteistöistään.