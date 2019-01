Kyyjärven uusi tekninen johtaja aloittaa ensi viikolla – pestiin kuuluu myös kunnan yhtiöiden toimitusjohtajan tehtäviä

Kyyjärven kunnan uusi tekninen johtaja Marjukka Latva-Laturi aloittaa virassaan maanantaina. Virka on vakituinen, ja siinä on puolen vuoden koeaika. Latva-Laturi on työskennellyt viimeksi Kuortaneen kunnan rakennustarkastajana.

Teknisen johtajan toimenkuvaan kuuluvat myös Kyyjärven Paletti Oy:n, Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy:n sekä Kiinteistö Oy Kyyjärven Liikekeskuksen toimitusjohtajan tehtävät. Vastuu näistä tehtävistä sisältyy Latva-Laturin kokonaispalkkaan, josta kunnanhallitus päättää maanantaina. Esityksenä on 4 900 euron kuukausipalkka.

Latva-Laturi valittiin virkaansa Kyyjärvellä joulukuussa kahdeksan hakijan joukosta.