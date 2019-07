Kyyjärvi juhlistaa 90-vuotisuutta ilmaiskonsertilla: räppäri Areraiden, Jukka Poika ja Telaketju esiintyvät

Kauppakeskus Paletin pihalla juhlistetaan perjantai-iltana 12.7. yhdeksänkymmentä vuotta täyttävää Kyyjärven kuntaa. Tapahtuman avaa nuori räppäri Areraiden, jonka jälkeen kunnanjohtaja Tiina Pelkonen toivottaa yleisön tervetulleeksi.

Luvassa on myös Henrik Huumarkankaan kertomat ”mielensäpahoittajan” terveiset. Loppuillasta lavalla vuorottelevat reggae-artisti Jukka Poika sekä pohjanmaalainen bilebändi Telaketju, joka esittää suomihittejä.

Ilmaiskonsertin sponsoroijina on liki puolensataa paikallista yritystä ja yhdistystä. Tapahtuma on kaikille avoin ja osa juhlavuoden Kyyjärvi-viikkoa, joka alkaa lauantaina 6.7. Silloin Eräkartanolla on suojuoksu- ja heinärieha-tapahtumat. Sunnuntaina julkistetaan Kumpulan kyläkirja ja maanantaina otetaan käyttöön kuntoportaat.

Viikolla on paljon muutakin ohjelmaa. Viikko huipentuu lauantaina 13.7. Kyyjärven markkinoihin ja rompetoriin. Markkinoiden yhteydessä käydään Kyyjärven Essolla 20-pennin pajatson SM-kisat.