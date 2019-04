Kyyjärvi panee myyntiin kunnantalonsa ja muitakin kiinteistöjä – tyhjilleen jääneen virastorakennuksen pohjahinta ei päätä huimaa

Kyyjärven kunta panee myyntiin tyhjillään olevan kunnantalonsa. Työntekijät ovat siirtyneet sieltä muihin tiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. Kunnanhallitus päätti maanantaina kunnantalon pohjahinnaksi ostotarjouksille 35 000 euroa.

Myyntiin tulee myös Metsärannan tyhjä kiinteistö Kivirannan palvelukeskuksen vierestä. Siellä on aiemmin järjestetty vanhusten palveluasumista. Kerrosalaltaan 230 neliömetrin rakennus on vuodelta 1988 ja tontti noin 2 300 neliömetriä. Hintapyyntö on vajaat 170 000 euroa.

Kyyjärven rannassa sijaitsevan Tukkirannan hintapyyntö on 99 000 euroa sisältäen viereisen puistoalueen. Kokonaisuuteen kuuluu noin 3 300 neliömetriä maata, omakotitalo 1950-luvulta, talousrakennus, sauna ja huvimaja. Nykyinen vuokrasopimus kiinteistöstä päättyy toukokuun lopussa.

Kunnanjohtaja Tiina Pelkosen mukaan kiinteistöjen myynnillä pyritään osaltaan parantamaan Kyyjärven kunnan taloutta. Kiinteistöistä kertyy ylläpitokuluja. Vuokra-asuntojakin aiotaan vielä myydä.