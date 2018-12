"Lääkäri ei ole enää kuningas sairaalassa" – KYSin uusi johtajaylilääkäri lupaa perehtyä syöpähoitokiistaan

Sairaalassakin kaikkien henkilöstöryhmien on koettava olevansa arvokas osa työtiimiä. Hierarkkinen ajattelu, jossa lääkäri on kuningas, on mennyttä maailmaa. Onneksi se on jo osin murtunut.

Näin ajattelee kardiologi Antti Hedman, 55, jonka Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi uudeksi johtajaylilääkäriksi.

Lääketieteen tohtori ja kardiologian dosentti on opiskellut myös johtamista ulkomaita myöten. Hänet tunnetaan analyyttisena tiimipelaajana. Nyt Hedman on Sydänkeskuksen osaamiskeskusjohtaja.

Suonenjoen Kärkkäälästä ponnistanut maatilan poika sanoo, että perustaa ratkaisunsa tutkimustietoon, kestää paineita ja pystyy ripeisiin päätöksiin. Hän aloittaa uudessa virassaan tammikuussa.

Hedman ei usko väitettä, että Suomen sairaalaverkostossa olisi menossa veronmaksajalle hintava ja osin turha kilpavarustelu. Hän vertaa tilannetta kotien normaaliin remontointitarpeeseen.

– Suomen sairaalarakennukset ovat pääosin 1950- ja 1960-luvulta ja elinkaarensa päässä. Potilaatkin haluavat parempaa, esimerkiksi yhden hengen huoneita, ja järkevissä tiloissa voidaan tarjota nykyaikaisimpia hoitoja.

KYSissä rakennetaan nyt Uusi sydän -kompleksia, ja samalla puretaan kirurgian torni.

Jo ensi vuonna hanke näkyy vanhojen vuodeosastojen uudistamisena 22 miljoonalla eurolla.

Viime kuukausina KYS ja Keski-Suomen keskussairaala ovat vääntäneet keskittämisasetuksen tulkinnasta ja syöpähoitojen jatkosta. Hedman ei ota vielä kantaa siihen.

– Pitää ensin perehtyä asiaan. Sairaaloiden työnjaossa tahtoo olla mukana myös tunteita ja monenlaisia eturistiriitoja, Hedman toteaa ja huomauttaa, että Suomeen tarvitaan tarkempaa tietoa hoitojen vaikuttavuudesta ja kustannuksista.

KYSin erityisvastuualueen pienemmissä sairaaloissa, kuten Iisalmessa ja Varkaudessa, on taisteltu omasta asemasta ja palveluista. Hedman sanoo napakasti, että erikoissairaanhoidon koordinaatiovastuu kuuluu yliopistosairaalalle.

– Jatkossa myös yliopistosairaalat lisäävät työnjakoa. Kaikkialla ei nytkään tehdä kaikkea. Jo nyt esimerkiksi osa lasten sydänhoidoista tehdään Helsingissä, jonne myös elinsiirrot on keskitetty.

Sydänlääkäritaustan Hedman työntää uudessa tehtävässään syrjemmälle.

– KYSissä on huippuosaamista monella muullakin erikoisalalla, esimerkiksi neuro- ja epilepsiakirurgiassa, syöpähoidoissa ja lääketutkimuksissa. Pitää olla sekä huippuosaamista että hyvää osaamista.

Hedman latautuu liikkumalla ja tekemällä sukututkimusta. Vaimo Marja Hedman on kardiologina KYSissä. Pariskunnalla on kaksi teini-ikäistä poikaa.