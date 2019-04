Lääkäri tulee kotisohvalle videon välityksellä – etävastaanotot sopivat vaikkapa ripulitaudista tai flunssasta kärsiville potilaille

Potilas tapaa lääkärin tai hoitajan Jyväskylän seudulla yhä useammin videoyhteyden kautta.

Jo tällä viikolla Jyväskylän Kuokkalan terveysasemalla on alkanut kolmen kuukauden mittainen kokeilu, jossa puhelinpalveluun soittavalle asiakkaalle voidaan tavallisen vastaanottokäynnin sijasta tarjota lääkärin tai hoitajan tapaamista kotisohvalla videoyhteyden välityksellä.

– Tämä on asiakkaiden toivoma palvelu. Jos vaikka lapsi on sairastunut ja vanhempi tarvitsee sairauslomatodistuksen, ei tarvitse lähteä sairaan lapsen kanssa pahimmassa tapauksessa bussilla terveysasemalle, vaan lasta voi näyttää hoitajalle etänä, Jyväskylän terveyspalveluiden projektipäällikkö Katrianna Rantanen kertoo.

Videovälitteinen asiointi sopii esimerkiksi tilanteissa, joissa arvioidaan hoitolomatarvetta sairaan lapsen hoitoa varten infektio- tai rokkotaudeissa, tai kun asiakas tarvitsee sairauslomatodistuksen työnantajaa varten alkavissa flunssa- tai vatsataudeissa. Myös lääkäri voi antaa potilaalle videovälitteisen vastaanottoajan sovittujen kontrollikäyntien sijaan.

Asiakkaan oman mukavuuden lisäksi videoyhteyden hyvä puoli on Rantasen mukaan tartuttamattomuus. Vaikkapa ripulitaudista tai flunssasta kärsivän ihmisen ei tarvitse lähteä muiden ilmoille, jolloin taudin tartuttaminen muihin on vähäisempää.

Mikään pakko videovastaanottoa ei ole ottaa vastaan, vaan puhelinpalveluun soittavalta asiakkaalta kysytään aluksi, onko hänellä kokemusta videopuheluista, kuten Skype, Facetime tai Whatsapp, ja haluaako hän asioida videovälitteisesti. Asiakas saa sovitusti videovastaanottoajan sekä ohjeet vastaanoton aloittamiseksi.

Videovastaanotolle voi ottaa yhteyttä tietokoneen, tablettitietokoneen tai älypuhelimen välityksellä. Jotta videovastaanotto toimii, asiakkaan tulee asentaa koneelleen lisäosa. Tarkemmat ohjeet videovälitteiseen asiointiin löytyvät Kuokkalan terveysaseman sivulta, josta myös otetaan yhteys vastaanotolle asiointipalvelun kautta.

Asiointi videoyhteyden välityksellä on tietosuojattua ja turvallista. Asiakkaan tulee varautua vastaanotolle tunnistautumista varten kuvallisella henkilökortilla.

Rantasen mukaan videovastaanotto ei sovellu esimerkiksi tilanteissa, joissa potilaan vaiva on pitkittynyt ja häntä pitää tutkia tarkemmin.

– Jos pitää kuunnella keuhkot tai tarkastaa korvat tai ottaa näytteitä, videovastaanotto ei sovellu, Rantanen sanoo.

Jyväskylän yliopistossa opiskeleva Laura-Maija Suur-Askola testasi maanantaina videoyhteyttä kotoaan Kuokkalan terveysasemalle. Suur-Askola tuumi, että hän voisi mielellään käyttää videovastaanottoa, jos tarvetta vastaanotolle tulisi.

– Ehdottomasti. On vain kätevää, kun ei tarvitse lähteä kotoa minnekään. Digitaaliset palvelut helpottavat ihmisen arkea, Suur-Askola sanoo.

Videoyhteyden käyttäminen oli hänestä helppoa, sillä hän sai seikkaperäiset ohjeet palvelun käytöstä. Ainoana miinuksena Suur-Askola näki sen, että sovellus ei toimi kaikilla selaimilla.

Jos Kuokkalan kokeilu onnistuu, ja asiakaspalaute on positiivista, voi etälääkärikokeilu laajeta Jyväskylässä muillekin terveysasemille.

Seututerveyskeskuksessa etälääkärin vastaanotot on jo koettu niin hyviksi, että toimintaa on päätetty laajentaa kevään ajaksi Toivakasta myös Joutsan, Keuruun ja Laukaan terveysasemille. Joutsassa kokeillaan kevään ajan myös viikoittaista psykiatrin etävastaanottoa. Etälääkärin avulla Seututerveyskeskus on pystynyt tasaamaan kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuutta.

Seututerveyskeskuksessa etälääkärin vastaanotto toimii kuitenkin eri tavalla kuin Jyväskylässä. Seututerveyskeskuksessa asiakas saapuu normaalisti terveysasemalle, jossa hänet ohjataan vastaanottohuoneeseen. Siellä lääkärinvastaanotto hoituu etäyhteyden kautta.

Selkäkivun oirearvion voi tehdä netissä

Jyväskylässä on jo otettu käyttöön myös Omaolo.fi-palvelu, jonka kautta asiakas voi tehdä oirearvion esimerkiksi selkäkivussa, virtsatien tulehduksessa sekä hengitystietulehduksessa. Palvelussa voi myös viestiä suoraan sairaanhoitajan, fysioterapeutin tai palveluohjaajan kanssa.

Omaolon oirearvio kertoo asiakkaalle, vaatiiko tämän kokema oire ammattilaisen hoitoa. Suositukset perustuvat ajantasaiseen tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin. Jos käynti terveysasemalla on tarpeen ja oma alue on mukana Omaolossa, asiakas saa varattua palvelussa ajan ammattilaiselle tai tiedon siitä, minne ottaa yhteyttä.

Oirearviot ovat nyt käytössä Keskustan, Kyllön, Huhtasuon, Kuokkalan ja Palokan terveysasemilla, opiskeluterveydenhuollossa sekä Kyllön kuntoutus- ja fysioterapiapalveluissa. Palvelu laajenee lähiaikoina kaikille Jyväskylän omille terveysasemille sekä Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemille. Myös yskän, kurkku- ja korvakivun sekä olkapää- ja polvikivun oirearviot julkaistaan pian.

Omaolon palveluarvioissa asiakas voi arvioida mahdollisuutensa omaishoidon tukeen, henkilökohtaiseen tukeen tai liikkumisen tuen tarpeeseen. Syksyllä Omaolossa otetaan käyttöön lisäksi hyvinvointitarkastus ja -valmennus sekä henkilökohtaiset suunnitelmat.