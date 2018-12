Lääkärille työpäivän jälkeen? Jyväskylän kaupunki haluaa lisätä ilta-aikoja kaikille terveysasemilleen

Jyväskylän kaupunki haluaisi lisätä nopeasti iltavastaanottoja terveysasemilla. Perusturvalautakunta esittää, että jokaisella terveys­asemalla on jatkossa varattavissa vastaanottoaikoja lääkärille ja hoitajalle myös kello 16 jälkeen.

Samalla kaupunki jatkaisi keskitetyn kiirevastaanoton aukioloa Kyllössä kello 20:een asti. Kiirevastaanoton kaupunki järjestää nyt ostamalla lääkärityön Attendolta. Hoitotyö on tehty kaupungin omana työnä. Kiireellistä hoitoa saavat nyt Kyllössä kaikkien terveysasemien asiakkaat kello 18:aan asti.

Ilta-aikojen lisääminen olisi avoterveydenhuollon palvelujohtajan Anu Mutkan mukaan tärkeää, jotta kaupungin tuottamat terveyspalvelut säilyttäisivät kilpailukykynsä jatkossa.

– Meillä on väestöä, joka haluaa palveluja varhain aamulla tai työpäivän jälkeen, Mutka sanoi keskiviikkona.

Kiirevastaanotolla on hoidettu ilta-aikaan esimerkiksi pienet tapaturmat ja erilaiset infektio­sairaudet kuten korva-, silmä-, nielutulehdukset ja rokkotaudit. Ilta-aikaan halutaan nyt myös kiireettömien sairauksien hoitoa.

Palvelujen lisääminen edellyttäisi isoja muutoksia sekä hoitajien että lääkärien työaikoihin. Kaupunki on jo aloittanut neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Neuvotteluja jatketaan tammikuussa, kertoi Anu Mutka.

Muutosten hintalapusta tai rahoittamisesta ei ole päätöksiä.

– Tänä vuonna laajentamiseen varatut määrärahat ovat menneet pääosin kiirevastaanoton toimintaan Kyllössä. Sama summa on käytössä siihen ensi vuodelle. Vastaanottojen laajentaminen on mahdollista toteuttaa henkilöstökulujen määrärahojen puitteissa, Mutka arvioi.

Kun kutsu neuvotteluihin saapuu, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen Jyten lääkäreitä edustaa luottamusmies Heikki Ilola.

Tiedossa ei ole Ilolan mukaan se, lisäisikö ilta-aikojen lisääminen myös kokonaisuudessaan vastaanottoaikojen määrää.

– Terveyskeskuslääkärin työ on keskittynyt kello 8:n ja 16:n välille, mutta painetta ilta-aikoihin on. On myös arvioitu, että lääkärikohtainen potilasmäärä ei tulisi muuttumaan. Silloin vastaanottoaikoja vähennettäisiin päiväsajalta, Ilola sanoi.

Ilolan mukaan Lääkäriliitto käy parhaillaan työaikojen muutokseen liittyen laajempia neuvotteluja.

Henkilöstömuutokset avoterveydenhuollossa toivat myös muutoksia neuvottelupöytään. Jytessä avosairaanhoitoa johtanut Ilkka Käsmä on irtisanoutunut palvelupäällikön ja vastaavan lääkärin tehtävistään. Hän on hoitanut virkaa määräaikaisena.

Käsmä on valittu terveyskeskussairaalan osastonylilääkärin virkaan Kyllöön ja hän aloittaa työssään vuoden vaihteessa. Hän irtisanoutui työstään lokakuussa.

Avosairaanhoidon palvelupäällikön työt jakavat alkuvuodesta palvelujohtaja Anu Mutka sekä terveyskeskussairaaloiden osastotoiminnasta vastaava palvelupäällikkö Anne Kirmanen. He käyvät neuvottelut iltavastaanotoista.

Vastaavan lääkärin tehtävät kaupunki on jatkossa antamassa uudelle palkattavalle ylilääkärille. Virka oli jo haussa marraskuussa, mutta siihen ei ollut hakijoita.

Työhön kuuluvat perusturvan vastaavan lääkärin tehtävät sekä keskustan terveysaseman apulaisylilääkärin tehtävät. Mutkan mukaan uusi haku alkaa vielä tällä viikolla.