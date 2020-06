Lääkärit: Länsi-Pohjan alueella vakava uhka koronaepidemian uudesta leviämisestä – taustalla ostosmatkoja Ruotsin puolelle

Lähes viisikymmentä ihmistä on altistunut koronavirustartunnalle lyhyen ajan sisällä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella, alueen johtavat lääkärit tiedottavat.

Varmistettuja tartuntoja on viimeisen kahden viikon ajalta vain muutamia, mutta nämä henkilöt ovat ehtineet altistaa kymmeniä muita.

Lääkärien mukaan tartuntaketjujen selvittelyssä on ilmennyt, että useamman taustalla on ostosmatka Ruotsin puolelle.

Tiedotteessaan usean kunnan johtavat lääkärit toteavat olevansa eri mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa siitä, mikä merkitys rajan ylitysten rajoittamisella on.

THL ja sairaanhoitopiiri eivät ole pitäneet rajamatkailun rajoittamista merkittävänä alueen koronaepidemian torjunnassa. Lääkärien mukaan virus kuitenkin kukoistaa heti rajan takana.

Ruotsin Norrbottenin alueella on todettu viidessä päivässä yli kaksisataa tartuntaa, ja alueen sairaaloissa on 22 koronapotilasta – saman verran kuin koko Suomessa yhteensä. Tartunnalle altistuneita on lisäksi satoja.

Johtavat lääkärit suosittelevat painokkaasti, että kaikki pistäytymiset Ruotsiin tulisi lopettaa, kunnes epidemia rauhoittuu sielläkin.