Lääkärit valittivat liian suuresta työmäärästä – nyt Jyväskylä suunnittelee palkkaavansa lisää hoitohenkilökuntaa, mutta sekään ei välttämättä riitä

Jyväskylän kaupunki suunnittelee palkkaavansa terveysasemille lisää hoitohenkilökuntaa. Tämä laskisi Jyväskylän potilasmäärän lääkäriä kohden samalle tasolle hyvistä lääkäripalveluistaan tunnetun Muuramen kanssa.

Taustalla vaikuttaa juuri valmistunut avosairaanhoidon lääkäri- ja hoitajaresursoinnin selvitys. Selvitys tehtiin, koska Jyväskylän lääkärit olivat valittaneet liian suurta työkuormaa ja uupumista.

Resurssiselvityksestä käy ilmi, että Jyväskylän lääkäreiden työkuorma on suurempi kuin pienissä ympäryskunnissa, kuten Muuramessa ja Hankasalmella, mutta pienempi kuin suurissa verrokkikaupungeissa Tampereella, Oulussa ja Turussa.

Jyväskylässä yhdellä lääkärillä on keskimäärin hoidettavanaan noin 2 170 potilasta, kun Hankasalmella potilaita on yhtä lääkäriä kohden vain noin 1 500 ja Muuramessa 1 944. Uuraisilla työkuorma on Jyväskylän tasolla.

Jyväskylässä vanhusten terveydenhoitokin on aliresursoitu

Kuitenkin esimerkiksi Tampereella ja Turussa hartiakuorma oli yli 2 300 potilasta lääkäriä kohden.

Oulussa hartiakuorma oli laskettu eri tavalla, mutta sielläkin potilaita oli lääkäriä kohden noin 450 enemmän kuin Jyväskylässä.

Lääkäreiden rekrytoinnissa on ollut haastetta Jyväskylässä. Tällä hetkellä lääkärien vakanssien täyttöaste on vain 78,6 prosenttia. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveysasemista esimerkiksi Huhtasuolla ja Hankasalmella ei ole lainkaan vakinaisessa virassa olevaa lääkäriä, vaan resurssi on hankittu ostopalveluna. Sen sijaan hoitajaresurssi oli Jyväskylässä täyttöasteen osalta kunnossa.

Lääkärille pääsy liian hidasta

Palvelujohtaja Anu Mutka on sitä mieltä, että lääkärille pääsy on Jyväskylässä liian hidasta. Jyväskylässä keskimääräinen pääsy kiireettömään hoitoon lääkärille on tällä hetkellä 23–47 vuorokautta.

– Hyvä tilanne olisi päästä kiireettömään hoitoon viikossa tai kahdessa, Mutka sanoo.

Jyväskylä tähtääkin nyt Muuramen tasolle lääkäreihin kohdistuvassa potilaskuormassa. Muuramessa kaikki lääkärien vakanssit ovat täytettyjä, ja kunta on tunnettu hyvistä terveyspalveluistaan. Keskiviikkona kokoontuvalle terveydenhuollon jaostolle esitetään, että Jyväskylä palkkaisi lisää lääkäreitä 6,5 henkilötyövuoden, sairaanhoitajia seitsemän ja tukihenkilöstöä viiden henkilötyövuoden verran.

Mutkan mukaan lisähenkilöstö maksaisi hiukan yli miljoona euroa. Asia tuodaan terveydenhuollon jaoston ja perusturvalautakunnan käsiteltäväksi syksyllä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Lisäys tapahtuisi aikaisintaan ensi vuonna.

"Lisäys ei riitä"

Jyväskylän kaupungin lääkäreiden luottamusmies Heikki Ilola kertoo, että lääkäreiden keskuudessa lisäresurssia pidetään askeleena oikeaan suuntaan.

– Lisäys ei kuitenkaan ole riittävä, hän toteaa.

Ilolan mielestä on epäreilua verrata Jyten toimintaa Muurameen, jossa työskentelee kokeneita ja saman väestön parissa pitkään toimineita lääkäreitä. Lisäksi Jyväskylään ei ole vuosiin lisätty lääkärin vakansseja samassa suhteessa kuin kaupunki on kasvanut.

Myös Mutka toteaa, että lisäys on ”maltillinen”, eikä välttämättä riitä tulevaisuuden tarpeisiin.

Terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja Antti Rastela (kok.) pitää tärkeänä, että Jyväskylän lääkärirekrytointi saadaan kuntoon.

– Jos lääkäreiden hartiakuorma ja työolosuhteet eivät ole kunnossa, sekin maksaa, jos joudutaan turvautumaan esimerkiksi ostopalveluihi