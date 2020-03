"Lääkkeiden hamstrausta on tärkeä välttää" – Vierailut sairaaloissa ja vanhusten hoitolaitoksissa päättyvät

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti hallituksen tiedotustilaisuudessa, että sukulaisten ja läheisten vierailut vanhusten hoitolaitoksissa ja sairaaloissa päättyvät. Jatkossa yhteydenpito pitää hoitaa etälaitteiden avulla.

Lisäksi pyritään siihen, että kotihoitotyötä tekevä henkilökunta on samaa. Heidän on myös käytettävä kertakäyttöisiä hengityssuojaimia.

Hallitus edellyttää myös, että kunnat huolehtivat siitä, että yli 70-vuotiaat voivat tiedustella palvelunumeroista lisätietoja esimerkiksi ruokahuollostaan.

Krista Kiuru linjaa, että Yli 75-vuotiaat voivat kysyä lähiapua kotikunnistaan, vaikka eivät olisikaan kotihoidon piirissä.

– Kaikille yli 70-vuotiaille tehdään tarkat ohjeet suojautumisesta. Tärkeintä on välttää kontakteja ja pitää reilun metrin turvaväli kaikessa toiminnassa, Kiuru sanoi tiedotustilanteessa.

Suomalaisten on tärkeää välttää lääkkeiden hamstrausta, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.). Lääkkeiden saatavuudessa ei ole hänen mukaansa akuuttia ongelmaa. Kasvanut kysyntä on kuitenkin aiheuttanut toimitusvaikeuksia.

– Lääkkeiden ostamisessa on näkynyt piikki. Suomessa on hyvät lääkevarastot, mutta kasvanut kysyntä on aiheuttanut silti jonkin verran vaikeuksia joidenkin lääkkeiden jakelussa. Lääkkeiden hamstrausta on nyt vältettävä, Pekonen totesi tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen ministerit kertoivat tilanteesta tiedotustilaisuudessa, jossa käsiteltiin koronaviruksen tautitilannetta. Suomessa on eilisten tietojen mukaan 359 todennettua koronavirustapausta. Määrä on kuitenkin suurempi. Pekonen muistuttaa, että kaikenikäiset voivat saada tartunnan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomi on tapausmäärissä ja epidemian kehittymisessä hieman jäljessä muita Pohjoismaita.