Lähde Ylelle: Lennot al-Holin leiriläisten kotiuttamiseksi alkavat, kun kurdit tuovat suomalaisia Irakin rajalle – UM:n viestinnän mukaan akuuttia kommentoitavaa ei ole

Ylen saamien tietojen mukaan Suomella on selvä suunnitelma Syyrian al-Holin leiriläisten kotiuttamiseksi. Ylen tietojen mukaan viranomaiset odottavat enää sitä, että kurdiviranomaiset alkavat kuljettaa al-Holin leirillä olevia suomalaisia Syyrian ja Irakin väliselle rajalle. Heidät on tarkoitus kuljettaa erissä charter- eli tilauslennoilla Suomeen.

Ulkoministeriöstä ei kommentoitu asiaa STT:lle tiistai-iltana puoli yhdeksän aikaan. Ajankohtaisviestinnän vt. päällikön Pekka Shemeikka kertoi puhelimitse, ettei hän pysty kommentoimaan asiaa.

– Toimintaan liittyviä asioita ei voida ylipäätään kommentoida. Tämä on yleislinja, ei koske niinkään tätä nimenomaista uutista, Shemeikka perustelee.

Hän ei myöskään lähtenyt vahvistamaan tai kiistämään Ylen kertomia tietoja. Hän kertoi myös, ettei hän voi kommentoida asiaa siihen liittyvien turvallisuuskysymysten vuoksi.

– Melkein kaikki on oikeastaan ollut julkisuudessa. Se mitä olemme avanneet on se leirin tilanne ja paljonko siellä on suomalaisia, paljonko on lapsia, paljonko on naisia. Mitään akuuttia kommentoitavaa ei ole, Shemeikka lisää.

Al-Holin leirillä on naisia ja lapsia, jotka ovat olleet terrorijärjestö Isisin alueella. Leirillä on kymmenisen suomalaista naista ja heidän noin 30 lastaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja osa virkamiehistä ovat olleet erimielisiä suomalaisten kotiuttamisesta.

Halla-aho vaikeni lähteistään

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on väittänyt, että al-Holin leiriltä oltaisiin tuomassa jo tällä viikolla kotiin kaikki lähtöhalukkaat leirillä olevat suomalaiset.

– Minulla on tietoa, jonka todenperäisyyttä en pysty vahvistamaan tällä hetkellä. Niiden tietojen mukaan al-Holin leirillä olevat Isis-taistelijoiden perheenjäsenet oltaisiin tuomassa yhtenä joukkona charter-lennolla Suomeen, Halla-aho kertoi aiemmin tiistaina STT:lle.

Hän kertoi perustavansa tietonsa "epämuodollisiin kanaviin", eikä kommentoinut asiaa enempää lähteidensä suojelemiseksi.

Ulkoministeriö tyrmäsi aiemmin tiistaina STT:lle Halla-ahon tiedot siitä, että al-Holin leiriltä oltaisiin tuomassa suomalaisia jo tällä viikolla takaisin Suomeen.

Ministeriö kertoi selvittävänsä eri skenaarioita osana virkamiesvalmisteluita. Mitään ei kuitenkaan ole nyt tapahtumassa, ministeriöstä kerrottiin.