Lähes 40  000 ilman sähköä – syysmyräkkä etenee

Lähes 40 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Eniten koteja on pimentynyt Satakunnassa Porissa, missä sähköttä on lähes 25 000 taloutta.

Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan myös muun muassa Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla tuhansia kotitalouksia on ilman sähköä.

Suomea riepottelee lännestä levinnyt syysmyrsky. Ilmatieteen laitos on antanut suureen osaan maata varoituksen vaarallisesta tuulesta ja pohjoiseen varoituksen huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä. Myös monilla merialueilla varoitetaan vaarallisen kovista tuulista.