Lähes koko Suomi luistelee jäisillä teillä

Sää lauhtuu tänään ja ajokeli on monin paikoin hankala. Liikenneviraston mukaan ajokeli on sään lauhtumisen ja jäätävien sateiden vuoksi huono koko maassa lukuun ottamatta Lounais- ja Länsi-Suomea.

Heinolassa kymmentä koululaista kuljettanut bussi luisteli jäiseltä tieltä ojaan. Bussi pysyi pystyssä eikä kukaan loukkaantunut.

Linja-auto päätyi ojaan myös Alavudella, mutta sielläkin selviydyttiin ilman loukkaantumisia. Bussi saatiin takaisin tielle ilman pelastuslaitoksen apua.

– Täällä on joka puolella niin liukasta, että ihme jos tiellä pysytään, sanoi päivystävä palomestari Seppo Korpela.

Keli on myös jalankulkijoille vaarallinen osassa maata, kun lumen ja jään päälle sataa vettä.

Maan länsiosassa päivän ylimmät lämpötilat voivat nousta jopa kuuteen plusasteeseen. Sää voi olla pilvinen ja myös vesisateita voi olla luvassa.

Maan itäosassa on myös pilvistä ja sadetta voi tulla sekä vetenä, lumena että räntänä. Lisäksi sää saattaa olla sumuinen. Maan itäosassa lämpötilat ovat yhden ja neljän plusasteen välillä. Maan pohjoisosassa on pilvistä ja monin paikoin lumisadetta, joka on paikoin runsasta.

Ympäri Suomea tuuli on tänään kohtalaista tai navakkaa.

Kaksi Ouluun pyrkinyttä lentoa palasi Helsinkiin

Oulun lentokenttä muuttui vesisateen seurauksena jäiseksi luistinradaksi tänä aamuna, kertoo Anniina Palkonen Finavian viestinnästä. Finnairin ja Norwegianin Ouluun matkalla olleet koneet joutuivat sen vuoksi kääntymään takaisin Helsinkiin. Yksi Oulusta lähdössä ollut kone joutui odottelemaan lähtölupaa.

– On ollut pitkään pakkasta ja sitten kylmän pinnan päälle satoi vettä. Kemikaalit eivät tehonneet riittävästi, kun kiitotie pitää saada kesäkuntoon.

Aamukymmenen maissa kiitorata saatiin puhdistettua ja liikenne voi jatkua normaalisti.

Palkosen mukaan liikenne muilla kentillä vaikuttaa toistaiseksi sujuvan normaalisti kehnosta säästä huolimatta.

Oulun lentokentän ongelmista kertoivat Ilta-Sanomat ja Kaleva.