Lähes puolet välttyy karkotukselta – päätöksessä punnitaan rikosta ja siteitä Suomeen

Lähes puolet karkotettavaksi esitetyistä ulkomaalaisista välttyi viime vuonna karkotukselta. Viime tammi–marraskuussa poliisi esitti karkottamista 167:lle vakavaan rikokseen syyllistyneelle henkilölle, jolla oli oleskelulupa Suomessa. Maahanmuuttovirasto antoi karkotuspäätöksen vähän yli puolelle eli 91 henkilölle.

– Karkotuspäätöstä punnitaan sen mukaan, millainen rikos on kysymyksessä ja millaiset ovat henkilön siteet Suomeen. Esimerkiksi huumausainerikoksesta ei välttämättä karkoteta, jos henkilö on asunut pitkään tai hänellä on perhe ja työpaikka Suomessa, sanoo tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti Maahanmuuttovirastosta.

Kaikista karkotuspäätöksen saaneista noin kymmenesosa karkotetaan vakavan rikoksen takia; rikos on vakava, kun siitä voi saada vankeutta yli vuoden. Muut saavat karkotuspäätöksen siksi, ettei heidän määräaikaista oleskelulupaansa uusita.

Myös Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo korostaa, että jokaisen mahdollisen karkotettavan kohdalla tehdään yksilöllinen harkinta, johon vaikuttaa rikoksen vakavuus ja toisaalta siihen syyllistyneen siteet Suomeen.

Lisäksi karkotusta ei voida toteuttaa, jos henkilö on vaarassa joutua karkotusmaassa kuoleman tai kidutuksen tai ihmisarvoa alentavan kohtelun kohteeksi. Jos kyseessä on turvapaikanhakija, joka ei ole oleskellut oleskeluluvalla Suomessa, häneen sovelletaan käännytyspäätöstä eikä karkotusta.

Irakilaiset korostuvat tilastoissa

Karkotuksissa vakavien rikosten takia korostuvat Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan irakilaiset, joiden osuus karkotusesityksen saaneista oli viime vuonna 23,4 prosenttia. 39 karkotettavaksi esitetystä 28 sai karkotuspäätöksen ja 11 sai jäädä maahan.

Toiseksi eniten karkotuksia esitettiin rikosten takia Viron kansalaisille (16, joista 13 sai karkotuspäätöksen). Seuraaviksi eniten karkotusesityksiä tehtiin Somalian ja Venäjän kansalaisista.

Karkotuspäätöksen saaneista enemmistössä ovat nuorehkot miehet. Viime vuonna karkotuspäätöksen saaneista miehiä oli 87 ja naisia neljä. Karkotetuista 59 oli iältään 18–34-vuotiaita ja 32 oli 35–64-vuotiaita.

– Eniten karkotuspäätöksiä tehdään huumausainerikosten, väkivalta- ja seksuaalirikosten sekä omaisuusrikosten takia, sanoo Koskipirtti.

Suomen kansalaista ei voi karkottaa

Jos ulkomaalainen on riittävän pitkään oleskellut Suomessa, hän voi hakea Suomen kansalaisuutta. Asumisajaksi vaaditaan yleisimmin viisi vuotta.

– Asumisen pitää olla laillista eli oleskelulupaan perustuvaa ja pysyvää. Oleskeluajan lisäksi myös muut kriteerit, kuten kielitaito ja nuhteettomuus, vaikuttavat kansalaisuuden saamiseen, sanoo tulosalueen johtaja Ulla Vainikka Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksiköstä.

Suomen kansalaista ei voida karkottaa maasta.

Ulkomaalaistaustaisten miesten alaikäisiin tyttöihin kohdistamat seksuaalirikokset ovat herättäneet poliitikot vaatimaan Suomen kansalaisuuden menettämistä, jos kansalaisuuden saanut syyllistyy esimerkiksi törkeään lapsen raiskaukseen.

Suomen kansalaisuuden voi menettää vain, jos ihmisellä on myös jonkin toisen maan kansalaisuus.

– Kansalaisuutta ei tietenkään voi ottaa kansainvälisten sopimusten nojalla pois henkilöltä, jolla ei ole mitään muuta kansalaisuutta, sanoo Vainikka.

Tällä hetkellä kaksoiskansalainen voi menettää Suomen kansalaisuuden, jos on saanut kansalaisuuden antamalla hakuvaiheessa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 lopussa 117 000 suomalaisella oli kaksoiskansalaisuus. Näistä ulkomaalaisia, jotka olivat saaneet Suomen kansalaisuuden, oli 96 000. Suurimmat kaksoiskansalaisuusryhmät olivat Venäjän, Ruotsin, Somalian, Viron ja Irakin kansalaiset.