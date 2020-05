Lähiviikkoina otetaan rohkeita askelia – pääministeri Marin kertoo, miksi Suomi on siihen valmis

Suomi on saamassa uuden alun kamppailussa koronaepidemiaa vastaan, kun yhteiskuntaa taas avataan ja tautitilanne on aiempaa parempi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) otti STT:n haastattelussa kantaa koronaepidemian isoihin kysymyksiin ja siihen, kuinka valmis Suomi on yhteiskunnan avaamiseen. Miksi maskisuosituksesta päättäminen on ollut niin vaikeaa, miltä näyttävät kesän matkailumahdollisuudet ja tarvitaanko Suomessa vielä poikkeusolojen lainsäädäntöä.

Marin avaa meren puoleiset ovet virka-asunnollaan Kesärannassa. Ääni on painuksissa, mutta testi on vastikään osoittanut, että koronaa hänellä ei ole. Myöhemmin päivällä Marin jää vilustumisen takia sairauslomalle ainakin alkuviikon ajaksi.

Suomessa eletään nyt rajoitusten purkamisen aikaa. Koulut avasivat ovensa viime viikolla, ja ensi viikon maanantaina vuorossa ovat ravintolat tiukoin turvamääräyksin.

Tällä hetkellä näyttää Marinin mukaan siltä, että rajoitusten purkamista on mahdollista jatkaa. Tartuntojen määrät ovat jatkaneet laskussa, ja sairaaloiden kuormitus on edelleen vähentynyt.

Kouluissa on todettu sairastapauksia, mutta niihin on vastattu Marinin mukaan kuten uuden strategian mukaan pitää.

– Kun on havaittu tautitapaus, on jäljitetty altistuneet, heidät on asetettu karanteeniin ja taudin saaneet on hoidettu, Marin selvittää hallituksen hybridistrategiaa.

Strategia tarkoittaa käytännössä sitä, että osa rajoituksia puretaan asteittain samalla kun testausta, jäljitystä ja eristämistä tehostetaan.

Hallitus pystyy Marinin mukaan reagoimaan nopeasti, jos tauti lähtisi voimakkaasti leviämään. Tällä hetkellä näyttää hänen mukaansa siltä, että koronavirus voisi hellittää otettaan kesäkaudeksi eli sillä olisi kausivaihtelua, mutta varmuutta siitä ei ole. Sen takia kaikkia rajoituksia ei voida kerralla purkaa.

– Jos me poistaisimme kaikki rajoitustoimet kerralla olisimme tuntemattoman edessä ja seuraukset voisivat olla erittäin rajuja, Marin sanoo.

Hallituksen tavoitteena on hänen mukaansa ollut alusta asti, että taudin ei anneta levitä, minkä takia laajoja rajoitustoimia asetettiin jo varhaisessa vaiheessa epidemiaa.

– Hallituksessa ei ole käyty sen kaltaista pohdintaa, että viruksen annettaisiin levitä hallitsemattomasti tai edes hallitusti.

Julkisuudessa on käyty keskustelua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjasta eli käytännössä siitä, olisiko THL:n mukaan tavoiteltavaa, että tauti etenisi. Marinin mielestä THL on asetettu osin kohtuuttomaan asemaan.

– THL on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa hallitukselle tietoa linjausten ja päätöksenteon tueksi. Laitos ei määritä poliittista linjaa. He tuottavat tietoa, kertovat sen meille ja me päätämme miten tietoa käytämme, Marin sanoo.

Kirurgisista suojaimista apu toiseen aaltoon

Vielä ei ole tiedossa suosittaako hallitus pukemaan terassille kankaisen arkimaskin tai kuinka nopeasti mobiilisovelluksesta saadaan apua altistuneiden jäljittämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitystä kangasmaskeista odotetaan tämän viikon aikana. Marin ei ennakoi, mille kannalle ministeriö kallistuu. Hän toteaa, että maskeja voi käyttää, vaikka suositusta ei ole annettu.

– Erityisesti joukkoliikennevälineissä ja ahtaissa sisätiloissa on hyvä ajatella myös muiden terveyttä. Toistaiseksi yleistä suositusta ei ole annettu. On mahdollista, että sellainen annetaan, Marin sanoo.

Se mistä olisi varmasti apua, on hänen mukaansa korkean suodatustehon kirurginen suu- ja nenäsuoja. Marin toivoo, että niiden kotimainen valmistus vauhdittuisi niin paljon, että suojaimia riittäisi sairaaloiden ja esimerkiksi vanhusten hoivan ohella mahdollisimman pian myös arkikäyttöön.

– Suojaimista olisi varmasti iso apu siinä vaiheessa, kun toinen aalto mitä todennäköisimmin tulee. Emme vielä tiedä tuleeko toinen aalto ja kuinka voimakkaana, mutta siihen on varauduttava.

Mobiilisovelluksen tiedot myös viranomaisille

Mobiilisovelluksesta odotetaan merkittävää apua altistuneiden jäljittämiseen, mutta sovellus ei ehdi terassien avajaisiin. Marin toivoo, että sovellus saataisiin käyttöön mahdollisimman pian.

– Ihannetilanne olisi, että mobiiliaplikaatio olisi jo käytössä. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole.

Sovelluksen kehittämiseen on liittynyt hänen mukaansa juridisia ja käytännöllisiä ongelmia.

– Sovelluksen on tarkoitus olla sellainen, josta viranomaiset saisivat ajantasaista tietoa ja joka olisi kytketty sairaanhoidon järjestelmään, jotta taudin jäljittäminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta.

Altistuneet määrätään Marinin mukaan karanteeniin. Mobiilisovelluksen käyttöönotto on vapaaehtoista, ja hallitus on luvannut turvata käyttäjien tietosuojan.

– Uskon, että suomalaiset olisivat valmiita ottamaan tämänkaltaisen sovelluksen käyttöön. Meillä on korkea luottamus viranomaisiin ja yhteiskunnan instituutioihin.

Ruotsin ja Venäjän tilanne aiheuttaa huolta

Hallitus pohtii kesäkuun alkupuolella, voisiko ulkomaan matkustajaliikennettä avata lomakauden kynnyksellä. Marin sanoo suhtautuvansa varauksella kesämatkoihin, koska tilanne on yhä vakava.

– Hallitus ei tällä hetkellä suosittele ulkomaan lomamatkoja miltään osin. Me emme ole vielä turvassa tältä taudilta.

Suomen pitää hänen mukaansa olla varovainen rajaliikenteen avaamisessa Ruotsin ja Venäjän suuntaan, käytännöllisistä syistä.

– Ruotsin osalta kannan erityistä huolta ja pyrkisin noudattamaan varovaisuutta sen vuoksi, että maan tautitilanne on niin merkittävästi erilainen kuin Suomessa. Samoin Venäjällä.

Valmiuslaki takaisin hyllylle ehkä kesäkuun jälkeen

Viime päivinä on herättänyt keskustelua, olisiko hallituksen pitänyt selkeämmin kertoa, mitkä sen kehotuksista olivat lakiin pohjaavia kieltoja ja mitkä suosituksia. Hämmennystä on ollut varsinkin länsirajalla, koska perustuslain mukaan suomalainen saa lähteä ja palata epidemiasta huolimatta.

Marinin mukaan itse päätöksissä asia on ilmaistu selvästi, mutta viestinnässä olisi pitänyt parantaa.

– Ihmisille ei ole ollut riittävän selvää, onko kyse suosituksesta vai määräyksestä, vaikkakin hallituksen päätöksissä tämä kerrotaan, Marin myöntää.

Marin toivoo, että valmiuslain voimassaoloa ei tarvitsisi pidentää enää kesäkuun lopun jälkeen. Poikkeusolojen takia käyttöön otetulla lailla on ollut mahdollista puuttua ihmisten perusoikeuksiin. Esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunnan irtisanomisaikaa on pidennetty ja lomaoikeutta rajattu.

Valmiuslain käytöstä luovutaan Marinin mukaan heti, kun se on mahdollista.