Lämmin sää siirtää luistelukauden aloitusta Jyväskylän tekojäillä

Lämmin sää siirtää Jyväskylän ulkotekojääratojen käyttönottoa. Luistelukauden oli suunniteltu alkavan ensi maanantaina 5. marraskuuta Viitaniemen, Palokan, Vaajakosken, Pohjalammen ja Puistokoulun ulkotekojääradoilla.

Sääolosuhteet siirtävät kauden aloitusta, ja siitä tiedotetaan kenttäkohtaisesti, kun olosuhteet sen sallivat.

Puistokoulun tekojäärata on varattu ainoastaan mailattomaan luisteluun, Viitaniemen kentällä on oma alue mailallisille luistelijoille, Pohjalammen kenttä on tarkoitettu vain mailalliseen pelaamiseen ja Palokassa ja Vaajakoskella on sekä luistelu- että mailavuoroja.