Lämpöennätykset voivat paukkua viikonloppuna – Keski-Suomessa palataan elokuisiin lukemiin

Suomeen virtaa lähipäivinä ajankohtaan nähden poikkeuksellisen lämmintä ilmaa. Keski-Suomeen lämpöisimmät kelit on osumassa viikonlopulle, lauantaille ja sunnuntaille, kun lämpötila saattaa nousta jopa 16 asteeseen.

Tämä on täysin poikkeuksellista. Jos sunnuntaina todella päästään niihin lukemiin kuin mitä ennuste tällä hetkellä näyttää, kyseessä olisi koko Suomen päiväkohtainen lämpöennätys. Nyt päivämäärään 14. lokakuuta lämpöennätys on 15,3 astetta. Lauantain, eli 13. lokakuuta, päiväkohtainen lämpöennätys on 17,3 astetta. Se on mitattu Porvoossa. Tilastot alkavat vuodesta 1959.

– Aivan poikkeuksellisen lämmintä, ennustaa päivystävä meteorologi Antti Kokkonen Ilmatieteen laitokselta.

Sitä ennen mennään kuitenkin hieman epävakaisemmassa säässä. Huomenna tiistaina lännestä saapuu uusi sadealue, joka saavuttaa Keski-Suomen iltapäivällä. Keskiviikkona pilvet väistyvät ainakin hetkeksi ja mittari voi näyttää yli kymmentä astetta.

Torstaina etelästä puhaltava tuuli tuo taas mukanaan kosteampaa ilmaa ja pilviä.

Toteutuuko viikonlopun lämpö ennustetussa mittakaavassa, riippuu paljolti siitä, onko aurinkoista vai pilvistä. Se on vielä vaikeasti ennustettavissa.

Sunnuntaina koko maassa ihailtiin revontulia, kun sekä avaruussää että ilmakehän sää osuivat kohdalleen. Aurinko oli aktiivinen ja pilvet pysyivät poissa lähes koko maassa. Ilmiöstä tehtiin runsaasti havaintoja eri puolilla Keski-Suomea. Katso lukijoiden lähettämiä revontulikuvia tästä.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että taivaan leiskunta jäi hetkelliseksi iloksi. Ilmatieteen laitoksen avaruussään tutkija on arvioinut revontulten todennäköisyyden tiistaina pienehköksi ja keskiviikkona pieneksi.