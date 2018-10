Lämpötila voi laskea yöllä viiteen pakkasasteeseen Keski-Suomessa – autoilijoiden syytä varautua liukkauteen

Ensi yö on kylmä maan keski- ja pohjoisosissa, ja autoilijoiden on syytä varautua liukkaisiin ajokeleihin lauantai-illasta alkaen. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa voidaan paikoin päästä yöllä jopa alle kymmenen pakkasasteen. Maan keskiosissa lämpötila vaihtelee puolestaan nollan ja viiden miinusasteen välillä yön aikana.

– Maan ja pohjois- ja keskiosassa on todennäköisesti liukasta ja kuuraisuutta sekä yöllä että aamulla. Jos on kesärenkailla liikenteessä, on oltava tarkkana yön ja aamun tunteina, päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo.

– Aamulla auringon noustessa alkaa taas hieman lämmetä.

Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä tienpintojen jäätymisen vuoksi maan keski- ja pohjoisosissa illan, yön ja aamun aikana. Lapissa on ollut huono ajokeli lumisten tienpintojen takia.

Etelässä pilvisyys estää lämpötilan laskemisen nollan alapuolelle vielä ensi yönä, mutta maanantain vastainen yö on vielä kylmä koko maassa, ja silloin pakkaset ovat mahdollisia etelässäkin.

Kuitenkin jo maanantain jälkeen maan eteläosaan virtaa lämpimämpää ilmaa. Lapissa voi tulla vielä lumisateita viikon alussa.

– Pohjoisessakin näyttäisi kuitenkin lämpenevän jo viikon puolivälin tienoilla, Valta sanoo.

Sunnuntai on laajalti poutainen koko maassa, mutta maan eteläpuolelta itään kulkeva sadealue voi tuoda paikoittaisia sateita. Keski- ja pohjoisosissa on Valtan mukaan luvassa aurinkoa.