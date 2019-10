Lännen Media: Nuorisosäätiön tonttirahoja päätyi pöytälaatikkoyhtiöille Viroon

Nuorisosäätiön Virossa tekemän tonttikaupan rahoista osan epäillään päätyneen kaupan jälkeen virolaisille pöytälaatikkoyhtiöille, kertoo Lännen Media. Rahansiirrot liittyvät Juhkentali-tontin kauppaan, jossa säätiön epäillään maksaneen noin kolme miljoonaa euroa ylihintaa vuonna 2016.

Lännen Median tietojen mukaan myös Nuorisosäätiön ex-johdon, Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen, hallinnoimien yhdistysten osittain omistama AT-Asunnot on saanut yllättävän tilisiirron Virosta. Joulukuussa 2016 yhtiö on saanut 240 000 euron tilisiirron virolaiselta Bagati Holdingilta. Maksun yhteydessä on puhuttu lainasta.

Keskustataustainen Nuorisosäätiö tarjoaa tuettua vuokra-asumista nuorille.

Säätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Poliisi on saamassa valmiiksi osan vyyhdin esitutkinnasta.