Lännen Media: Sipilän hallituksen suosio ei laskenut vuodessa

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen suosio ei ole kääntynyt laskuun vuodentakaisista lukemista, ilmenee Lännen Median teettämästä kyselystä. Uusin kysely tehtiin samaan aikaan, kun hallitusta kritisoitiin kovin sanoin työttömien aktiivimallista ja lomarahaleikkauksista.

Lännen Median mukaan suosio on nyt jopa hivenen parempi kuin vuosi sitten. Tyytyväisiä hallituksen tähänastiseen toimintaan on nyt 38 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kuitenkin enemmistö eli 55 prosenttia on yhä tyytymätön hallitukseen.

Puolueittain tarkasteltuna tyytymättömämpiä ovat vasemmistoliiton kannattajat ja tyytyväisimpiä keskustan kannattajat. Keskustalaisista 84 prosenttia on tyytyväisiä hallituksen toimintaan.

Ammattiryhmistä tyytyväisimpiä ovat maanviljelijät, eläkeläiset ja yrittäjät. Työttömistä puolestaan 75 prosenttia on tyytymättömiä hallituksen toimintaan.