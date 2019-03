Lännen Media: Timo Soini kertoo jatkoaikeistaan tiistaina blogissaan

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ilmoittaa tiistaina blogissaan, aikooko hän lähteä ehdolle eduskuntavaaleihin, kertoo Lännen Media.

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu päättyy tiistaina.

Soini kertoo Lännen Median haastattelussa, että hänellä on ollut pohdittavaan neljä vaihtoehtoa. Joko Soini jättää kokonaan politiikan, on ehdolla eduskuntavaaleissa, on ehdolla eurovaaleissa tai asettuu ehdolle molemmissa vaaleissa.

Soini sanoo haastattelussa myös tehneensä oikean ratkaisun neljä vuotta sitten, kun hän valitsi ulkoministerin eikä valtiovarainministerin salkun.

– Olisin vääntänyt sotea, jos olisin ollut valtiovarainministerinä. Tuskin se olisi paremmassa jos ei huonommassakaan jamassa, jos meikäläinen olisi ollut puikoissa.