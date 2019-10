Länsi-Balkanin laajentuminen repii jäsenmaita – EU-johtajat päättivät kokouspäivän ilman tulosta

EU-johtajien keskustelu Pohjois-Makedonian ja Albanian EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta venytti huippukokouksen ensimmäisen päivän aamun pikkutunneille, mutta asia jäi edelleen auki.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) arvioi, että keskustelu jatkuu perjantaina. Hän sanoo, että EU-maat ovat kysymyksen suhteen selvästi jakautuneita.

– Iso enemmistö on sitä mieltä, että mennään laajentumisasiassa eteenpäin, mutta sitten on joitakin maita, jotka eivät ole valmiita siihen, Rinne sanoo.

Varsinkin Ranska ja Hollanti ovat epäilleet laajentumisaikeita.

Pohjois-Makedonia ja Albania pyrkineet tekemään uudistuksia, jotta neuvottelut voitaisiin avata. Pohjois-Makedonia muun muassa vaihtoi nimensä. Maa tunnettiin aiemmin nimellä Makedonia.

Rinne arvioi, että Pohjois-Makedonia ja Albania ovat edenneet hieman eri tahdissa. Hän kuitenkin luottaa komission suositukseen siitä, että neuvottelut voitaisiin avata.

– Uskon, että siitä löytyy joku ratkaisu vielä lähikuukausina, Rinne sanoi.

EU vaatii Turkkia lopettamaan sotatoimet

Rinne ei pitänyt päivän antia kuitenkaan pettymyksenä, sillä EU-johtajat antoivat tukensa brexit-sovulle ja ottivat kantaa Turkin sotatoimiin Pohjois-Syyriassa. EU-maat vaativat Turkkia lopettamaan sotatoimet.

Turkki ja Yhdysvallat sopivat torstaina viiden päivän tulitauosta Pohjois-Syyriassa. Yhdysvaltain mukaan tulitauko kestää ensin viisi päivää, jonka jälkeen operaatio on määrä lopettaa kokonaan. Turkki taas on painottanut, että kurdiryhmä YPG:n vetäytyminen "turvavyöhykkeeltä" on ehto pysyvälle tulitauolle.

EU-maiden ulkoministerit tuomitsivat jo maanantaina Turkin sotatoimet, jotka heikentävät vakavasti koko alueen vakautta ja turvallisuutta sekä aiheuttavat kärsimystä siviileille. On poikkeuksellista, että EU tuomitsee Nato-liittolaisen ja samalla EU-hakijamaan toiminnan.

Turkki hyökkäsi Syyrian pohjoisosiin viime viikolla tarkoituksenaan luoda kurdialueelle suojavyöhyke ja siirtää sinne myöhemmin Turkissa olevia Syyrian pakolaisia.

Sotatoimet heikentävät EU-maiden mukaan ponnisteluita rauhan saamiseksi Syyriaan sekä vaarantavat jo saadut tulokset Isisin vastaisessa taistelussa.

EU:n ja Turkin välejä hiertävät myös Turkin laittomat koeporaukset itäisellä Välimerellä.

– Todettiin myös solidaarisuus Kyprokselle maan aluevesillä olevaan kokonaisuuteen, Rinne kertoi.