Länsimetron jatkeen valmistumisaika siirrettiin vuoteen 2023 – "Niin realistinen kuin vain voi olla"

Länsimetron jatketta saadaan Lounais-Espoossa odottaa vuoteen 2023, ja sen kustannukset paisuvat yli 300 miljoonalla eurolla. Espoon kaupunki kertoi torstaina päivittäneensä länsimetron kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa.

Käytännössä kukaan ei ole pitkään aikaan odottanut, että kakkosvaihe valmistuisi 2020, kuten aiemmassa hankesuunnitelmassa määriteltiin. Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi sanoi jo toukokuussa, ettei 2020 ole valmistumisajankohtana mahdollinen.

– Kyllähän tässä jo viime loppukeväästä asti on indikoitu, että kustannuksia on paineita kasvattaa ja myöskään aikatauluna 2020 ei ole mitenkään realistinen. Hankesuunnitelma on tehty 2012, jolloin oli vasta ykkösvaiheen louhintatyöt käynnissä, Saksi sanoi STT:lle.

Kakkosvaiheen kustannusarvio oli alun perin 800 miljoonaa euroa, nyt se on noin 1,16 miljardia euroa. Lisälasku menee Espoon maksettavaksi, sillä hankkeen valtionavustukselle on määritelty kattosumma.

Ykkösvaiheesta oppia

Uudessa arviossa on otettu huomioon ykkösvaiheen kokemukset. Länsimetron liikennöinti Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään alkoi marraskuussa kolme vuotta myöhässä.

– Ykkösvaiheelle toteutettu metro oli vaativampi kokonaisuus kuin mitä hankesuunnitelmassa on aikanaan määritelty. Tämän kokemuksen mukaan tarkistetaan myös jatkeen vuonna 2012 valmistunut hankesuunnitelma, Espoon teknisen toimen johtaja ja Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo sanoi tiedotteessa.

Ville Saksin mukaan nyt julkistettu aikataulu on "niin realistinen kuin voi vain olla."

– On tärkeää, että näin iso hanke saa realistisen budjetin ja aikataulun. Se perustuu toteutuneeseen kustannustietoon ja aikatauluun, sitä realistisempi ei tällä hetkellä voi olla, Saksi totesi.

– Siellä on kuitenkin asuntoja, työpaikkoja ja muuta tulossa, sen takia me halutaan antaa realistinen aikataulu, jotta kaikki voivat suunnitella toimintaansa.

Toinen vaihe kulkee Espoon Matinkylästä Kivenlahteen. Louhintatyöt valmistuivat pääosin viime vuoden aikana.