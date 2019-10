Laajan hyväksikäyttöringin pääepäiltynä ovat 58-, 50- ja 43-vuotiaat miehet – lapsille tehtyä seksuaalista väkivaltaa kuvattiin videolle

Syyttäjä on nostanut lisää syytteitä keväällä julkisuuteen tulleessa laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa. Jutun keskiössä ovat 58-, 50- ja 43-vuotiaat miehet, käy ilmi tuomioistuinten julkisista tiedoista. Miehet ovat saaneet syytteitä törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista.

Keskusrikospoliisi (KRP) tiedotti maaliskuussa epäilevänsä useaa suomalaismiestä lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta, väkivallan ja hyväksikäyttöjen kuvaamisesta sekä laittoman materiaalin hallussapidosta ja levittämisestä.

Syyteharkintaa on tehty Pohjanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla, ja 58- ja 50-vuotiaita miehiä syytetään jutun molemmissa haaroissa. 43-vuotias mies on syytettynä ainoastaan Pohjanmaan jutussa.

Pienellä paikkakunnalla Lapissa asunut 58-vuotias epäilty on toiminut matkailualalla yrittäjänä. Hänellä on yritysten nettisivujen mukaan ollut erä- ja matkailutoimintaa Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla. Vuosina 2013–2014 mies esimerkiksi vuokrasi lomamökkiä ja tarjosi koiravaljakkoretkiä Etelä-Pohjanmaalla.

50-vuotiaan epäillyn kotipaikkakunta on väestörekisterikeskuksen mukaan salainen. 43-vuotiaalla miehellä on ollut osoite Vaasassa.

Kolmikon lisäksi pienemmässä roolissa rikoskokonaisuudessa on 23-vuotias eteläpohjanmaalainen mies. Häntä syytetään Pohjanmaan haarassa ainakin hyväksikäyttömateriaalin hallussapidosta.

Rikokset ajoittuvat vuosiin 2007–2018.

Uhrit 6 - 15-vuotiaita poikia

Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut, että ainakin osa epäillyistä on tavannut toisensa netissä. Ringin uhreja on KRP:n mukaan yhteensä kuusi, ja he ovat kaikki poikia. Tekoaikaan uhrit olivat 6–15-vuotiaita.

Poliisi aloitti tutkinnan vuonna 2017 saatuaan rikosvihjeen ulkomaisten viranomaisten kautta. Tutkinta ulottui yhteensä 17 maahan pääosin Euroopassa ja muualla länsimaissa.

Suomessa tuotetun materiaalin lisäksi Suomeen oli KRP:n mukaan tuotu suuria määriä lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. KRP on kertonut, että epäillyiltä takavarikoitu aineisto sisälsi erityisen raakaa väkivaltaa, jonka uhreina ovat pääasiassa pienet pojat. Suomalaisia epäiltyjä ei kuitenkaan ole epäilty kyseisen aineiston tuottamisesta.

Epäilyt lasten huumaamisesta metamfetamiinilla vanhenivat

KRP epäili, että osalle uhreista oli annettu metamfetamiinia tekojen aikana. Nämä epäilyt eivät kuitenkaan johtaneet syytteisiin, koska syyteoikeus vanheni. Syyttämättäjättämispäätösten mukaan kokonaisuuden keskiössä olevan kolmikon on epäilty muun muassa vahingoittaneen uhria tai uhreja päihteitä antamalla.

Päihteisiin liittyvät epäillyt teot ovat tapahtuneet pääsääntöisesti keväällä ja kesällä vuonna 2014 pienellä paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaalla. 58-vuotiaan lappilaismiehen osalta epäillyt ulottuvat vuodesta 2013 vuoteen 2017. STT ei kerro paikkakunnan nimeä uhrien yksityisyyden suojelemiseksi.

Pohjanmaan syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen huumeiden osalta myös 51-vuotiaan helsinkiläismiehen kohdalla. Hänet on aiemmin tuomittu päätekijänä niin sanotussa kristallihuumejutussa ja hänen on uutisoitu liittyvän myös käsillä olevaan seksuaalirikoskokonaisuuteen. Mies ei ole kuitenkaan syytettyjen joukossa.

Käräjäoikeudesta saatujen tietojen mukaan häntä kuitenkin epäillään edelleen hyväksikäyttömateriaalista. Poliisi vaati viime viikolla, että oikeus jatkaa häneltä löydetyn materiaalin takavarikkoa. STT ei perjantaina tavoittanut jutun tutkinnanjohtajaa KRP:stä.

Myös lappilaismies ja vaasalaismies ovat saaneet tuomion kristallijutussa. Tuomio ei ole lainvoimainen.