Laajavuoren KumpareLaakso on nyt entistä parempi – uudistukset hyödyttävät erityisesti pienimpiä freestylereitä

Laajavuoressa sijaitsevassa KumpareLaaksossa on tehty uudistuksia, joiden myötä siellä on entistä helpompaa harrastaa freestylelajeja.

KumpareLaakso on Jyväskylän kaupungin liikuntapaikka, jonka rinteenhoidosta vastaa Jyväskylän Freestyleseura. KumpareLaaksossa voi harrastaa kumparelaskua sekä freeskitä.

Alueelle on rakennettu loppuvuodesta uusi naruhissi. Lisäksi kumpareLaaksossa on tehty maamuokkaustöitä, joilla rinnettä on paranneltu tasaisemmaksi, leveämmäksi ja pidemmäksi. Alueelle on myös rakennettu pienempi kumpareikko.

Uudistusten ansiosta erityisesti pienimmät freestylerit voivatkin nyt harjoitella monipuolisemmin.

– Uudistukset helpottavat junioritoimintaa ja niiden avulla toivomme saavamme lajin pariin lisää nuoria laskijoita, kertoo Jyväskylän Freestyleseuran tiedottaja Mikaela von Bonsdroff.

Kiinnostus freestylelaskuun on viime vuosina kasvanut selvästi, joten uudistuksille on ollut kysyntää.

– Haluamme, että lajin aloittamiseen olisi mahdollisimman pieni kynnys. Freestyleä voi harrastaa tavoitteellisesti tai sitten mukavana rentona harrastuksena ilman kilpailemista, von Bonsdroff kertoo.

KumpareLaakso on Laajavuoressa mäkihyppytornien vieressä oleva alue, joka tunnettiin ennen Kilparinteen nimellä.

Uuden kumpareLaakson avajaisia vietetään Laajavuoressa sunnuntaina 20.1. kello 12-14.