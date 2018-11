Laajavuoren Vuorilammen äärelle puumajoja ja karavaanarien leirintäalue

Jyväskylän Laajavuoren uusi maankäytön ja matkailun kehittämissuunnitelma sisältää laajan alueen rakenteellisia muutoksia ja uutta rakentamista. Investointien lasketaan nousevan jopa kymmeniin miljoonin euroihin.

Alueen rakennetta muutetaan muun muassa siten, että nykyinen pysäköintialue Laajiksen vieressä muutetaan palvelukyläksi ja pysäköinti siirretään nykyiselle karavaanarialueelle. Asuntovaunukansan leirintä siirretään puolestaan muualle, yhtenä vaihtoehtona on ideoitu Vuorilammen takarannalle.

Uusien palvelujen palvelukylään kytkeytyy myös JH Today Oy:n majoitusrakennushanke uuden tyyppisillä puurakentamisen ratkaisuilla.

– Tämä ei ole pelkkä rakennushanke vaan liikuntamatkailupalvelujen kehittämistä. Tavoitteena on luoda luontoon persoonallisia ja laadukkaita majoitusvaihtoehtoja kuten esimerkiksi treehouse eli puumajamajoitus, kertoo JHT:n toimitusjohtaja Jorma Hyökyvaara.

Laajavuoren kehittämissuunnitelman tavoitteena on kaksinkertaistaa alueen kävijöiden ja yöpyjien määrä. Suunnitelma sisältää sekä kaupungin, alueella toimivien yritysten että uusille toimijoille ja sijoittajille varattuja investointeja.

Rinnetoiminnasta, seikkailupuistosta sekä muun muassa latuverkosta vastaava Laajis Oy jatkaa omaa kehittämistyötään edelleen. Tulevana kautena on tarkotus aloittaa lumen säilöminen, joka mahdollistaa rinnekauden aikaistamisen.

Kehittämissuunnitelmaan on kirjattu myös hyppyrimäen hyödyntäminen aktiviteeteissä. Mäelle on alustavasti ideoitu muun muassa 550 metriä pitkää vaijeriliukua Vuorilammen yli. Laskennallisesti vauhti voisi kiihtyä jopa sataan kilometriin tunnissa.

Laajavuoren laelle vievä Hyppyritie on suunniteltu siirrettäväksi Hikipolun liittymään siten, että uudelle hissiyhteydelle ja rinteille saadaan lisää tilaa kumparemäen suuntaan.

Laajavuoren lähes 50-vuotias hotellitoiminta on keskeinen osa alueen matkailupalveluja sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Uuden omistajan eli hotelliketju Scandicin suunnitelmista investoida Laajavuoreen ei ole hotellijohtaja Janne Pälvimäen mukaan ainakaan vielä kerrottavaa. Viime keväänä alkanut omistajavaihdosprosessi on vielä kesken ja investoinneista on aikaista puhua.

– Laajavuori on Scandicille suuren intressin kohteena, muotoilee Pälvimäki ja uskoo kehittämissuunnitelman mahdollisuuksiin myös Scandicin osalta.

Tiistaina julkistettu kehittämissuunnitelma on laadittu kaupungin vetämänä projektina laajassa yhteistyössä alueen yrittäjien ja toimijoiden kanssa aina asukasyhdistystä myöten. Suunnitelma ei lähde ongelmien ratkomisesta, vaan ennemminkin käyttämättömistä mahdollisuuksista.

– Laajavuori on jo tällaisenaan loistava alue ja edelleen se tulee pysymään kaupunkilaisten vapaassa käytössä, vakuuttaa titteli Ari Karimäki.

Yhteisvaikutuksen hyötyä saadaan Hippoksen alueesta ja motiivina on Jyväskylän kehittäminen Suomen liikuntapääkaupunkina sekä harrastajien että kilpaurheilun tarpeisiin.

Kaupunki panostaa Laajavuoren ympärivuotiseen käyttöön myös konkreettisilla investoinneilla. Ensilumen latupohja on tarkoitus päällystää vuosina 2020–2021, jotta sillä voi rullahiihtää lumettomana aikana kahden kilometrin lenkkiä.

Laajavuoreen haetaan jatkossa myös uusia sijoittajia ja toimintoja. Kehittämissuunnitelma käsitellään ensi viikolla kaupunkirakennelautakunnassa, jonka hyväksyntä käynnistää tarkemman jatkosuunnittelun. Edessä on myös asemakaavamuutoksia.