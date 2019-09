Laajavuoren laskettelurinteen laelle näköalaterassi ja kahvila

Jyväskylän Laajavuoren laskettelurinteessä pääsee jo ensi kaudella nauttimaan näköalaterassin ja kahvilan palveluista, mikäli lupaprosessit kaupungin elimissä etenevät jouhevasti.

– Eturinteen laelle rakennetaan noin 100 neliömetrin suuruinen, maisemaan istuva lehtikuusinen terassi ja sen yhteyteen noin 75 neliömetrin niin sanottu geodome-teltta, Laajis Oy:n toimitusjohtaja Lasse Niivuori kertoo.

Laajis on kokeillut pop up -tyyppisesti rinnepalveluita, ja kun kysyntää on ollut, päätettiin Laajavuoren laelle tuoda pysyvämpi ratkaisu.

– Teltta ja terassi -yhdistelmä tarjoaa sekä lämmintä tilaa että aurinkoisina päivinä mukavaa terassitilaa huikein maisemanäkymin, Niivuori sanoo.

Kahvilan ei ole tarkoitus olla avoinna jatkuvasti, vaan lähinnä vilkkaimpina aikoina kuten talvilomilla, viikonloppuisin ja iltaisin.

– Kahvila myös työllistää, ja sinne rekrytoidaan 2–3 työntekijää, Niivuori sanoo.

Laajavuori harppaa aimo askelen kohti kansainvälistä atmosfääriä, jos rinnekahvila ja näköalaterassi saavat luvat ja toteutuvat. Laelle on tarkoitus saada kahvilan yhteyteen myös ekovessat.

– Laelle pääsee hiihtohissillä ja myös hiihtäen latuja pitkin, Niivuori kertoo.

Niivuori iloitsee myös siitä, että tällä kaudella Laajavuori on Suomen eteläisin säilölumella avattava laskettelukeskus.

– Meillä on kesän yli erinomaisesti säilynyttä lunta noin 20 000 kuutiota, jolla saadaan avattua eturinne puoleen väliin, naruhissialue ja reililinja, Niivuori kertoi.

Koska Laajavuoren avaaminen ei säilölumen ansiosta ole säistä kiinni, on rinteen avauspäiväkin jo lyöty lukkoon.

– Laajavuori avaa laskettelukauden 15.11. kello 15.11., Niivuori lupaa.