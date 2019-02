Lahden Nastolassa vammautunut kissa joutuikin auto-onnettomuuteen, kertoo poliisi

Lahden Nastolassa pahoin vammautunut kissa ei ilmeisesti joutunut eläinsuojelurikoksen uhriksi, kertoo Hämeen poliisi.

Poliisin mukaan patologisanatomisen tutkimuksen perusteella on todennäköistä, että kissa joutui auto-onnettomuuteen. Kissan häntä on todennäköisesti jäänyt renkaan ja maanpinnan väliin ja kissa on hetkellisesti raahautunut auton perässä.

Kissa oli päästetty ulos Turranmetsän omakotialueella viime marraskuussa. Se palasi kotiin muun muassa häntä irti revenneenä ja leuka sijoiltaan. Kissa vietiin eläinlääkärille, joka lopetti sen.

Poliisi ryhtyi tutkimaan tapausta törkeänä eläinsuojelurikoksena, mutta saadun selvityksen perusteella tutkinta on nyt lopetettu.