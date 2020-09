Lahden putkapahoinpitelystä poliisimiehelle ehdollista vankeutta, käytti oikeuden mukaan tarpeetonta väkivaltaa raudoitettuun ihmiseen

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut Hämeen poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen käsiraudoissa olleeseen ihmiseen kohdistuneesta törkeästä pahoinpitelystä.

Poliisimies nojasi putkaan tuodun miehen selkään polvellaan niin kovaa, että tämän hengitys estyi. Oikeuden mukaan painaminen jatkui huomattavan kauan eikä poliisi seurannut voimankäytön vaikutuksia.

Poliisimies ylitti voimakeinojen käytössä sen, mikä tilanteessa olisi ollut puolustettavaa, oikeus toteaa.

– Syytetty on käyttänyt tilanteessa tarpeetonta väkivaltaa ja liiallista voimaa, kun hän ei ole lopettanut raudoitetun asianomistajan painamista patjaa vasten, vaikka tämä ei ole kyennyt hengittämään, ennen kuin tämä on mennyt elottomaksi ja toinen henkilö on puuttunut tilanteeseen, tuomiossa sanotaan.

Pahoinpitely tapahtui viime vuoden helmikuussa Lahden poliisiaseman putkassa. Törkeän pahoinpitelyn lisäksi poliisimies tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Poliisin lisäksi jutussa oli syytettynä kaksi vartijaa, joiden syytteet oikeus hylkäsi. Oikeuden mukaan he eivät toimineet sääntöjen vastaisesti eivätkä estäneet uhria hengittämästä.

Syytetyn esimiehiä läsnä tilanteessa

Todistajana oikeudenkäynnissä kuultiin tilanteen nähneitä poliiseja. Kaikki kertoivat kiinni otetun miehen tehneen voimakasta vastarintaa.

– Vastustus oli ollut niin kovaa, että kiinnipitämiseen oli tarvittu monta henkilöä usean minuutin ajan, yksi todistajista sanoi.

Hän katsoi, että voimankäytölle oli tilanteessa edellytykset vastarinnan murtamiseksi.

– (Voimakeinoja) olisi käytetty niin kauan, että asiakas olisi saatu taltutettua ja turvallisesti putkaan. Toimenpiteistä luopuminen ei olisi tullut kyseeseen eikä säilytystilassa olisi voitu käyttää ankarampia voimakeinoja, kuten kaasua, etälamautinta tai patukkaa, todistaja katsoi.

Tilanteessa paikalla oli useampi syytetyn poliisin esimies. Toinen kertoi oikeudelle, ettei ollut tilanteessa havainnut mitään, mihin hänen olisi esimiehenä pitänyt puuttua. Toinen kertoi nähneensä syytetyn lyövän kiinni otettua kolmesti keskivartaloon.

– Kyseessä ei ollut ollut voimankäyttöliike, mutta (todistajalla) ei ollut ollut aihetta epäillä, etteikö syytetyllä olisi ollut toiminnalleen jokin tarkoitus.

Esimies kertoi keskustelleensa syytetyn kanssa tilanteesta jälkeenpäin. Tuomiosta ei käy ilmi keskustelun sisältöä.

Patjaan jäi verinen jälki

Käräjäoikeus julkisti oikeudenkäynnin aikaan valvontakameratallenteen putkan tapahtumista. Videolla näkyy, kun kiinni otettu mies kannetaan putkaan sisään ja lasketaan maassa olevalle patjalle. Tämän jälkeen mies ilmeisesti alkaa rimpuilla ja hänen päälleen kumartuu kaksi vartijaa ja kolme poliisia. Yksi poliiseista lyö miestä kolmesti kylkeen ja astuu polvellaan miehen selän päälle.

Kaksi vartijaa pitää miestä kiinni ylävartalosta ja kolme poliisia alavartalosta. Patjalla mahallaan makaavaa miestä ei näy kiinnipitäjien alta juuri ollenkaan. Välillä yksi tai kaksi poliiseista seisoo miehen jalkojen päällä.

Videon perusteella miestä pidetään mahallaan kasvot patjaa vasten noin kuusi minuuttia. Yhtäkkiä kiinnipitäjät kääntävät miehen kyljelleen. Keltaisessa patjassa kohdassa, jossa miehen kasvot olivat, on verinen jälki. Mies makaa liikkumattomana kyljellään lähes kolme minuuttia ennen kuin hänet irrotetaan käsiraudoista ja käännetään selälleen.

Miestä lyönyt poliisimies aloittaa paineluelvytyksen. Noin kahden minuutin elvyttämisen jälkeen putkaan tuodaan defibrillaattori eli sydäniskuri ja miestä aletaan kytkeä siihen. Mies käännetään takaisin kyljelleen, ja tässä vaiheessa hän hengittää selvästi.

Joidenkin minuuttien päästä putkaan saapuu ensihoito, joka aloittaa miehen tutkimisen.

Lääkäri: Tilanne oli hengenvaarallinen

Mies vietiin putkasta Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Kirjallisena todisteena oikeudenkäynnissä olleen lääkärinlausunnon mukaan mies kärsi tilanteessa hapenpuutteesta ja menetti sen takia tajuntansa.

– Potilaalle on aiheutunut hengenvaarallinen tilanne, lausunnossa sanotaan.

Miehellä todettiin myös nenän murtuma.

– Videon perusteella potilasta putkaan tuotaessa veri ei vielä tippunut nenästä, eli on mahdollista, että kasvojen ruhje tai nenän murtuma on aiheutunut vasta putkassa.

Poliisimies kiisti lyöneensä miestä

Syytetyn poliisin mukaan putkaan tuotu mies oli otettu kiinni epäiltynä järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja pahoinpitelystä. Mies oli poliisin mukaan käyttäytynyt aggressiivisesti, kun häntä otettiin ulos poliisiautosta. Miehen vastarinta oli erittäin voimakasta, ja häntä myös yritettiin estää vahingoittamasta itseään, poliisin kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Poliisi kiisti lyöneensä miestä putkassa. Hän sanoi työntäneensä tätä avokämmenellä. Poliisi katsoi käyttäneensä lievintä tehokasta ja toimivaa voimakeinoa pyrkiessään saamaan miehen poliisin hallintaan.

Hämeen poliisilaitos on jo aiemmin pidättänyt vanhemman konstaapelin ja kaksi vartijaa virastaan.