Lahdessa palaa kerrostalo, kymmeniä asukkaita evakuoitu – ylimmän kerroksen ikkuna särkyi palon voimasta ja tuli pääsi irti katolle

Lahdessa palaa pitkä viisikerroksinen kerrostalo, josta on jouduttu evakuoimaan kymmeniä asukkaita, kertoo pelastuslaitos. Päivystävä palomestari Vesa Läderberg kertoi STT:lle puoli kolmen maissa yöllä, että sairaalaan on viety kaksi ihmistä. Toinen pelastettiin palavasta asunnosta. Vakavilta vammoilta on tiettävästi vältytty.

Palomestarin mukaan palo on levinnyt kattorakenteisiin ja sammutustyöt jatkuvat todennäköisesti aamuun asti.

Evakuoituna on noin 50 ihmistä, jotka joutuvat yöpymään muualla. Liipolassa sijaitsevassa kerrostalossa asuu yhteensä noin sata ihmistä, mutta kaikki eivät olleet kotona palon syttyessä. Käytännössä koko rakennus on jouduttu tyhjentämään palon ja vesivahinkojen alta.

– Yksi asunto on palanut täysin, vesivahinkoja on noin 30–40 asunnossa, Läderberg kuvasi materiaalisia vahinkoja.

Hänen mukaansa asukkaat ovat suhtautuneet tilanteeseen verrattain rauhallisesti ja keränneet välttämättömiä tavaroitaan muualla yöpymistä varten. Osa asukkaista yöpyy tuttaviensa luona, osa saa apua sosiaalipäivystyksen kautta.

Ylimmässä kerroksessa syttynyt palo oli niin voimakas, että se rikkoi ikkunan ja levisi katolle. Palomestarin mukaan kattorakenteisiin levinneen palon sammuttaminen on haastavaa ja vie aikaa.

Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen Luhtikadulle hieman ennen kello kymmentä illalla.