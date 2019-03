Lainahyvitys kannustaa opiskelijoita velkaantumaan ja valmistumaan ripeästi – SYL on huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta

Korkeakoulujen uudistuva rahoitusmalli lisää opiskelijoiden paineita ripeämpään valmistumiseen, arvioivat opiskelijajärjestö SYL:n ja kahden yliopiston edustajat STT:lle.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksesta suurin yksittäinen osuus koostuu suoritettujen tutkintojen määrästä. Lisäksi niitä on palkittu opiskelijoista, jotka suorittavat vähintään 55 opintopistettä vuodessa.

Rahoitusmallin kannustamina yliopistot ovat nostaneet tavoitteen suorittaneiden osuutta. Lukuvuonna 2005–2006 sen sai kasaan 28 prosenttia opiskelijoista, viime lukuvuonna 43 prosenttia.

Maan parhaimmistoon on kuulunut Itä-Suomen yliopisto, jonka opiskelijoista hieman alle puolet pänttää 55 opintopistettä vuodessa. Lukuun on rehtori Harri Siiskosen mukaan päästy määrätietoisilla toimilla, kuten opinto-ohjauksella ja uusilla suoritustavoilla.

– Etäopintojen ja sähköisten kurssien kautta hekin, jotka eivät ole läsnä paikkakunnalla, voivat viedä opintoja eteenpäin, Siiskonen havainnollistaa.

Tutkinnot yhä yli tavoiteajan

Vuodesta 2021 alkaen rahoitusmalli alkaa palkita yliopistoja opintopisteiden sijaan tavoiteajassa valmistuneista opiskelijoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö perustelee muutosta valmistumisen nopeuttamisella.

Uuden rahoitusmallin ero vanhaan kuulostaa pieneltä. 55 opintopistettä vuodessa tenttivä yliopisto-opiskelija saa kasaan 300 opintopisteen maisteritutkinnon suurin piirtein viiden vuoden tavoiteajassa.

Opiskelijan on elääkseen joko velkaannuttava tai käytävä töissä.

Valmistumistahti ei kuitenkaan ole kovin ripeää. Tilastokeskuksen torstaina julkaiseman tilaston mukaan vuonna 2012 tutkintonsa aloittaneista yliopisto-opiskelijoista vain 27 prosenttia sai ylemmän korkeakoulututkinnon kasaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Käytännössä tutkinnot voivat venyä, jos opiskelija työllistyy, opinnot takkuavat tai tutkinto on minimirajaa laajempi.

Siiskonen myöntää, että uudistuksen myötä yliopistoilla on paineita kannustaa opiskelijaa ottamaan tutkinto ulos, kun minimilaajuus on kasassa. Hän kuitenkin vakuuttaa, ettei yliopisto aio pakottaa ketään valmistumaan ennen aikojaan.

– Tavoitteemme on luoda mahdollisuus valmistua määräajassa, mutta ketään ei jätetä heitteille, Siiskonen toteaa.

Opiskelijat huolissaan oppimisesta ja jaksamisesta

Tavoiteaikaan tähtäämisellä on kääntöpuolensa. Opiskelijat hyödyntävät entistä vähemmän heille tarjolla olevia mahdollisuuksia. Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö nostaa esille sen, että vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrä laskee.

– Opiskelijat tuovat usein esiin sen, että valinnaisuuteen ja ylimääräisiin opintoihin ei jää aikaa, Pyykkö kertoo.

Myös Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on huolissaan siitä, kuinka laajan sivistyksen tai osaamisen opiskelijat saavat tulevaisuudessa kerryttää.

– Olennaisempaa on opiskelijan saama osaamispaketti kuin sen valmistumistahti, liiton puheenjohtaja Sanni Lehtinen sanoo.

Lisäksi Lehtinen toivoo, että opiskelijoita ei kuormiteta valmistumispaineilla. Hän huomauttaa terveystutkimuksesta, jonka mukaan kolmasosa opiskelijoista kärsii runsaasta stressistä. SYL toivookin panostuksia opiskelijoiden toimeentuloon ja hyvinvointiin, mikäli valmistumisia halutaan rivakoittaa.

– Opiskelijan on elääkseen joko velkaannuttava tai käytävä töissä. Jälkimmäinen näistä aiheuttaa suuria jaksamispaineita, jos samalla pitää valmistua viidessä vuodessa.

Opintolainaa nostavien osuus on vuosikymmenessä tuplaantunut

Valmistumisaikojen lyhentämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo vastaisuudessa palkita korkeakouluja opiskelijoista, jotka suorittavat tutkintonsa tavoiteajassa.

Valtio yrittää houkutella opiskelijoita ripeään valmistumiseen myös muilla keinoin. Syksyllä 2014 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat ovat kuuluneet Kelan opintolainahyvityksen piiriin.

Hyvityksessä Kela maksaa osan opintolainasta, jos opiskelija valmistuu määräajassa. Hyvitys on 40 prosenttia siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa.

Järjestelmä on kannustanut opiskelijoita velkaantumaan, arvioi vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta. Lainaa nostavien opiskelijoiden osuus oli nousussa jo ennen uudistusta, mutta sen jälkeen se on kiihtynyt entisestään: vuosikymmenessä se on tuplaantunut.

– Opintolainan käyttö on hurjasti kasvanut hyvityksen käyttöönoton jälkeen. Varmaan on odotettavissa, että hyvityksiä myös tulee, kun opiskelijat ovat siitä tietoisia, Lahtinen sanoo.

Koska hyvitys on ollut käytössä alle viisi vuotta, eli alle yliopistotutkinnon tavoiteajan, on Lahtisen mukaan liian aikaista sanoa, miten hyvitysjärjestelmä vaikuttaa yliopisto-opiskelijoiden valmistumistahtiin.

Sen sijaan ammattikorkeakouluissa tutkinnon tavoiteaika on vuoden lyhyempi. Siksi Lahtisen mukaan on jo viitteitä, että hyvitys innostaa opiskelijoita pänttäämään ripeämmin. Viime vuonna noin 8 100 ammattikorkeakouluista valmistunutta sai hyvitystä, keskimäärin noin 3 200 euroa henkilöä kohden.

Opiskelijat seuraavat kaksia määreitä

Määräajalle suuntaviivoja antaa tutkinnon laajuus. Yliopistolaki määrittelee yliopistotutkinnon tavoiteajan, joka on tyypillisesti viisi vuotta.

Kelan käyttämä määräaika on kuitenkin tätä pidempi. Ammattikorkeakoulututkintoon saa puoli vuotta armonaikaa, yliopiston ylempään korkeakoulututkintoon vuoden.

Opiskelijoita palkitsevan lainahyvityksen määräaika siis ylittää tavoiteajan, jonka perusteella yliopistoille myönnetään rahoitusta. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtaja Sanni Lehtinen pitää monien erilaisten järjestelmien vertailua haastavana.

– Kun puhutaan eri tahojen seuraamisesta, olisi hyvä, että ne olisivat yhteismitallisia.

Itse opintolainaa SYL ei sinänsä vastusta, mikäli opiskelija sitä haluaa nostaa. Silti ketään ei tulisi pakottaa lainan ottamiseen, Lahtinen tähdentää.

– Opintoraha ja yleinen asumistuki ovat varsin pieni summa, hän sanoo.