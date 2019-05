Lainlaatijat toivovat arviointineuvostolta myös neuvontaroolia – vaatisi lisää resursseja

Vuonna 2016 valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettu lainsäädännön arviointineuvosto on tuoreen tutkimuksen mukaan ehtinyt jo vaikuttaa ministeriöiden lainvalmisteluun ja lainvalmistelun kehittämiseen.

Itä-Suomen yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan ministeriöiden lainvalmistelijat ovat kokeneet, että arviointineuvosto on onnistunut nostamaan esiin vaikutusten arvioinnin tärkeyden sekä lainvalmistelun ongelmakohtia. Lainvalmisteluprosessissa kiinnitetään nyt enemmän huomiota vaikutusten arviointien laatuun.

Selvityksen mukaan lainvalmistelijat toivovat arviointineuvostolle entistä aktiivisempaa roolia lainvalmistelutyössä. Neuvosto voisi hallituksen esitysten arvioinnin lisäksi toimia neuvojana säädösvalmistelussa tai kouluttaa säädösvalmistelijoita. Tämä kuitenkin vaatisi lisää resursseja arviointineuvostoon.

Kireä aikataulu haittana

Arviointineuvoston lausunnot on useimmissa hallituksen esityksissä otettu osittain huomioon, käy ilmi selvityksestä. Usein huomiointi on kuitenkin ollut pintapuolista, esimerkiksi esityksen aiheeseen liittyvien tausta- ja perustietojen lisäämistä.

Haasteena lausuntojen huomioimisessa on ollut liian kireä aikataulu säädösehdotusten viimeistelyssä. Lainvalmistelijat esittävät selvityksessä, että arviointineuvoston lausunto pitäisi saada käyttöön nykyistä aikaisemmassa vaiheessa säädösvalmistelua.

Selvityksessä myös esitetään, että arviointineuvosto voisi entistä aktiivisemmin tuoda esille lainvalmistelun puutteita säädösvalmistelusta vastuussa oleville. Myös yhteistyötä valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa pitäisi tiivistää.

Selvityksen mukaan arviointineuvoston päätöksenteko on ollut itsenäistä ja riippumatonta, eikä siihen ole pyritty vaikuttamaan epäasiallisesti. Neuvontaroolin ottaminen voisi vähentää itsenäistä roolia mutta lisätä työn vaikuttavuutta.

Neuvosto on itse suhtautunut pidättyväisesti neuvojan rooliin mutta korostanut itsenäistä rooliaan suhteessa poliittisiin toimijoihin ja hallintoon.

Vaikutusarvioinnit keskeisiä

Lainsäädännön arviointineuvosto perustettiin valtioneuvoston asetuksella arvioimaan hallituksen esitysluonnosten vaikutusarviointeja. Vaikutusarvioinnit ovat lainvalmistelussa keskeisiä, koska niiden avulla pyritään arvioimaan, millaisia ovat lainsäädännön mahdolliset seuraukset. Vaikutusten kautta esimerkiksi poliitikot arvioivat hallituksen esitysten toimivuutta ja media tuo esiin niiden merkitystä ihmisten arjessa.

Tällä hetkellä lainsäädännön arviointineuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään kuusi muuta jäsentä. He tekevät arviointityötä oman työnsä ohessa. Lisäksi neuvostolla on pysyvä asiantuntija ja kaksi kokopäivätoimista sihteeriä. Selvityksen mukaan arviointineuvosto on eurooppalaisessa vertailussa heikosti resursoitu.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella tehty Lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan vaikuttavuuden arviointi -selvitys julkaistiin tällä viikolla osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.