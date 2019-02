Lainsäädännön arviointineuvosto: Ei yhtään moitteetonta hallituksen esitystä – ongelmia tulee, kun poliitikot tekevät myös virkamiesten hommia

Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi viime vuonna 24 hallituksen esitystä, eikä yksikään niistä selvinnyt puhtain paperein. Kaksi esitystä sai arviointineuvostolta huonoimman arvosanan, eli esitykset olivat erittäin puutteellisia tai niissä oli vakavia ongelmia.

Toinen esityksistä oli irtisanomislaki. Siinä tuli esiin epäkohta, johon lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen toivoisi tulevien hallitusten kiinnittävän huomiota.

– Hyvässä lainvalmistelussa poliitikot asettavat tavoitteet lainsäädännölle ja lainvalmistelusta vastuussa olevat virkamiehet tuovat esiin vaihtoehtoisia keinoja tavoitteen toteuttamiseksi. Nyt poliitikot ovat asettaneet myös keinot, sanoo Kostiainen.

Irtisanomislaissa se näkyi siten, että ainoa keinovaihtoehto oli irtisanomiskynnyksen laskeminen pienissä yrityksissä. Lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon mukaan myös muita keinoja työllistämistavoitteen saavuttamiseksi olisi pitänyt arvioida.

Toinen huonot arviot saanut esitys oli tietosuojalakiesitys.

Kaikki arvioidut hallituksen esitykset eivät kuitenkaan olleet heikkoja; viime vuonna yhdeksän esitystä sai arviointineuvostolta viisiportaisella asteikolla toiseksi parhaimman arvion. Näissä esityksissä muutostarpeita oli vain vähän.

Realismia hallitusohjelmiin

Toinen ohje Kostiaiselta seuraaville hallituksille on realismi.

– Lainsäädäntösuunnitelmat pitäisi laatia realistisesti, ja virkamiehille pitäisi antaa riittävästi aikaa lainvalmistelutyöhön. Mitä ehditään viedä neljässä vuodessa läpi?

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskauden suururakkaa, sote-uudistusta, on käsitelty lainsäädännön arviointineuvostossakin kaikkina kolmena toimintavuotena.

– Sote on hallinnut meidänkin työtä, mutta myös pienempiä esityksiä on ehditty arvioida, sanoo Kostiainen.

Kaikkiaan arviointineuvosto on ensimmäisellä toimikaudellaan antanut lausunnon 61:stä hallituksen esitysluonnoksesta. Arviointi on keskittynyt lainsäädännön vaikutusten arviointeihin.

– Arviointia varten on kuitenkin pitänyt lukea kaikki pykälät ja niiden perustelut, huomauttaa Kostiainen.

Luettavaa on riittänyt tuhansia sivuja vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2017 lainsäädännön arviointineuvoston jäsenet lukivat käytännössä vapaa-ajallaan lähes 6 000 sivua lakitekstiä.

– Suurin yllätys arviointineuvoston työssä on ollut suuri työmäärä. Kaikki teemme tätä työtä oman siviilityömme ohessa, huomauttaa Kostiainen.

Työmäärään nähden arviointineuvoston jäsenten palkkiot eivät päätä huimaa. Tänä vuonna puheenjohtajan palkkio on 8 800 euroa vuodessa, varapuheenjohtajien 5 500 euroa vuodessa ja jäsenten 4 400 euroa vuodessa.

Puolet suosituksista huomioitu

Arviointineuvoston tekemistä suosituksista keskimäärin puolet on johtanut muutoksiin hallituksen esityksissä. Ongelma on, ettei muutosten tekoon ole lainvalmistelijoilla juurikaan aikaan.

– Yleensä aikaa muutosten tekoon on arvioinnin valmistumisesta vain viikko tai hieman enemmän ennen kuin esitys menee valtioneuvostoon ja sieltä edelleen eduskuntaan, sanoo Kostiainen.

Arviointineuvostolta on pyydetty myös kolmesti lausunto valiokuntaan, vaikka se ei varsinaisesti arviointineuvoston tehtäväkuvaan ole kuulunut. Kaikki lausunnot ovat koskeneet sote- ja maakuntauudistusta.

Vaikka arviointineuvoston ensimmäinen toimikausi on päättymässä, eikä uutta neuvostoa ole vielä nimitetty, työsarkaa on tällekin vuodelle edessä.

– Katsomme yhteistyössä ministeriöiden, Brysselin Suomen-EU-edustuston ja EU-sihteeristön kanssa, miten ja missä vaiheessa EU-lainsäädäntöä arviointineuvosto voi auttaa, kertoo Kostiainen.

Arviointineuvostoa ja etenkin sen puheenjohtajistoa työllistää myös tälle vuodelle osunut puheenjohtajuus riippumattomien eurooppalaisten arviointineuvostojen verkostossa RegWatchEuropessa. Verkostoon kuuluu seitsemän arviointineuvostoa, ja niistä Suomen on resursseiltaan pienin mutta toimenkuvaltaan laajin.

Lailla säätäminen antaisi varmuutta

Lainsäädännön arviointineuvosto perustettiin valtioneuvoston asetuksella joulukuun lopussa vuonna 2015. Asia sisältyi Sipilän hallitusohjelmaan.

Professori Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta sanoo, että lainsäädännön arviointineuvostosta pitäisi asetuksen sijaan säätää lailla. Se vakiinnuttaisi neuvoston aseman.

– Asetus säädetään ja se voidaan kumota valtioneuvoston päätöksellä. Emmehän me voi tietää, onko meillä joskus tulevaisuudessa hallitus, joka ei haluakaan, että hallituksen esitysten vaikutusarviointeja arvioidaan, Keinänen huomauttaa.

Mikäli arviointineuvostosta säädettäisiin lailla, päätökset arviointineuvostosta tekisi eduskunta. Nyt arviointineuvostosta sen sijaan päättää taho, jonka työtä arviointineuvosto arvioi. Asetuksen mukaan arviointineuvosto on kuitenkin riippumaton ja itsenäinen toimielin.

– Sipilän hallitus on antanut arviointineuvostolle työrauhan, arvioi Keinänen

Ensimmäisen arviointineuvoston toimikausi alkoi 15. huhtikuuta 2016 ja se päättyy huhtikuun puolivälissä.

– Uuden arviointineuvoston nimittäminen on tällä hetkellä valtioneuvoston kansliassa valmistelussa, sanoo lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen.

Toimielin, jota kuunnellaan

Itä-Suomen yliopistossa on valmistumaisillaan laaja selvitys lainsäädännön arviointineuvostosta. Keinäsen mukaan arviointineuvoston suurin ansio on se, että se on tehnyt hallituksen esitysten vaikutusarvioinneista ja niiden puutteista näkyviä.

– Nyt meillä on toimielin, jota kuunnellaan. Aiemmin tutkijat ovat tuoneet esille samoja asioita vaikutusarvioinneista, mutta ei meitä kukaan ole kuunnellut.

Keinäsen mukaan myös lainvalmistelijat ministeriöissä ovat saaneet selkänojaa sille, että puutteet lainvalmistelussa korjataan. Yksi suurimmista ongelmista on kiire lainvalmistelussa.

Keinänen nostaa esiin myös lainvalmistelijoiden opastamisen, ja siinä lainsäädännön arviointineuvosto voisi ottaa suuremman roolin.

– Nyt neuvosto on nostanut esiin epäkohtia vaikutusarvioinneista. Jatkossa se voisi myös opastaa lainvalmistelijoita tekemään paremmin vaikutusarviointeja.