Lainsäädännön hitaus toi kieltäytymisbuumin, totaalikieltäytyjien määrä kasvoi rajusti alkuvuonna

Varusmies- ja siviilipalveluksesta kieltäytyvien määrä on kasvanut alkuvuonna voimakkaasti. Totaalikieltäytyjät hyödyntävät lainsäädännön hitaudesta johtuvaa välitilaa, jonka aikana vakaumuksensa vuoksi ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytyvät saattavat nyt selvitä kokonaan ilman rangaistusta.

Siviilipalveluskeskus on tehnyt tänä vuonna jo 34 rikosilmoitusta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä ja muutama on työpöydällä odottamassa Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijosen paluuta lomalta. Koko viime vuonna vastaava kieltäytyjien määrä oli 47, sekin iso luku normaalivuoteen verrattuna.

– Hovioikeudesta on tullut yhteensä kuusi lainvoimaista ratkaisua ja vireillä on yli 30 juttua. Kuudesta tapauksesta viisi on määrätty uudelleen palvelukseen, Reijonen kertoo.

Oikeuden kertaalleen vapauttamia totaalikieltäytyjiä alettiin määrätä vuodenvaihteessa uudelleen siviilipalvelukseen, vaikka heistä jo tehtiin rikosilmoitus ja tuomioistuin päätti hylätä syytteet. Siviilipalveluslaki edellyttää toimimaan näin, Reijonen kertoo.

Jehovan todistajien erivapaus poistumassa keväällä

Taustalla on Helsingin hovioikeuden helmikuussa 2018 totaalikieltäytyjälle antama vapauttava tuomio sen perusteella, että Jehovan todistajien vapautuslaki syrjii muita vakaumuksensa vuoksi kieltäytyviä. Jehovan todistajat ovat voineet kieltäytyä asepalveluksesta vuodesta 1987 lähtien, mutta muut ovat saaneet rangaistuksen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee siviilipalveluksesta kieltäytymisestä nostetut syytteet. Se on jättänyt viime vuoden lopusta lähtien tuomitsematta totaalikieltäytyjiä vankeuteen vetoamalla hovioikeuden päätökseen. Hovioikeuden päätös jäi voimaan, kun korkein oikeus ei marraskuussa myöntänyt sille valituslupaa.

– Heti marras–joulukuun aikana tuli 19 uutta kieltäytymistä, Reijonen kertoo.

Jehovan todistajien vapautuslain kumoava lakimuutos ei ole vielä astunut voimaan. Kun lakimuutos astuu voimaan todennäköisesti tänä keväänä, poistuu myös syrjintäperuste eri vakaumusten välillä. Se tarkoittaa, että totaalikieltäytyjiä aletaan jälleen tuomita vankeusrangaistuksiin.

70–80 ennättää kokeilla

Reijosen mukaan vapautus vankeusrangaistuksesta ennättäisi koskea 70–80:tä totaalikieltäytyjää. Vapautus perustuu Euroopan ihmisoikeussopimukseen, jonka mukaan ketään ei voida rangaista kahdesti samassa asiassa.

Lain mukaan siviilipalveluksesta kieltäytyvä henkilö on määrättävä uudelleen palvelukseen, jos hänestä aiemmin tehty rikosilmoitus ei johda vankeustuomioon. Tällöin henkilöllä on kaksi vaihtoehtoa: joko suorittaa siviilipalvelus tai kieltäytyä toistamiseen.

– Jos henkilö kieltäytyy, tehdään toinen rikosilmoitus. Periaatteessa samasta teosta ei voida tuomita kahta kertaa. Asiaa ei ole kuitenkaan vielä koeteltu, Reijonen sanoo.

Uudelleen kieltäytymisiä ei Reijosen mukaan ole vielä tullut. Uudelleen palvelukseen määrättyjen palvelukseenastumisaika on tämän kevään–kesän aikana.

Aseistakieltäytyjäliitto: Tekohetken lain periaate

Aseistakieltäytyjäliitto odottaa vapauttavien tuomioiden jatkuvan vielä pitkään, sillä tuomitsemisprosessi kestää tavallisesti yli puoli vuotta. Tällä hetkellä kieltäytyvät joutuvat siis tuomioistuimeen todennäköisesti vasta loppuvuonna.

– Oikeusjärjestelmään sisältyy tekohetken lain periaate. Ennen vapautuslain kumoamista kieltäytyneitä totaalikieltäytyjiä tulisi kohdella tekohetkellä voimassa olleen lainsäädännöllisen tilanteen mukaisesti eli jättää tuomiotta, Aseistakieltäytyjäliitto toteaa sivuillaan olevassa tiedotteessa.

Noin 700 nuorta Jehovan todistajaa palvelusvelvollisiksi

Jehovien vapauslain kumoaminen johtaa myös siihen, että yhtäkkiä palvelusvelvollisiksi tulee noin 700 nuorta Jehovan todistajaa.

– Se on arvio ikäluokkien suuruudesta. Lykkäystä ei ole saanut kerralla heti vaan se on myönnetty kolme vuotta kerrallaan aina 29 vuoden ikään saakka, Mikko Reijonen sanoo.

Reijonen uskoo totaalikieltäytyjien määrän moninkertaistuvan Jehovan todistajien palvelusvelvollisiksi tulon kautta. Yleensä palveluksesta kieltäytyviä on vuosittain 30–40.

Pisimmillään tuomio totaalikieltäytymisestä on 173 vuorokautta vankeutta. Suurin osa suorittaa rangaistuksensa kotona valvontapannalla varustettuna.