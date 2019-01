Laittomasti teurastettua lihaa tuotu Puolasta Suomeen noin 250 kiloa – "Toivottavasti yksittäistapaus"

Suomeen on tuotu Puolassa laittomasti teurastettua lihaa noin 250 kiloa, kertoo Ruokavirasto. Virasto selvittää, onko sairaiden nautojen lihaa päätynyt myyntiin Suomessa vai onko se vielä varastossa. Liha vedetään pois markkinoilta.

Puolan ja Suomen viranomaisten valvontatietojen mukaan suoraan teurastamosta ei ole tuotu naudanlihaa Suomeen. Sen sijaan lihaa on tullut lihanleikkaamosta, jonne sitä on myyty teurastamolta.

Ruokavirasto tiedottaa, että Puolan viranomaisten mukaan rikollisen teurastamon kaikki toiminta on lopetettu. Teurastamosta on välitetty naudanlihaa puolalaiseen lihanleikkaamoon, josta on viety lihatuotteita yhdeksään EU-maahan. Nyt viranomaiset jäljittävät sitä, mihin liha on päätynyt.

– EU-komissio on velvoittanut Puolan jäljittämään kaikki lihaerät, kertoo Leena Räsänen, Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston johtaja.

Puolan viranomaiset vahvistivat hiljattain, että Ostrow Mazowieckan alueella toimivan teurastamon epäillään myyneen eteenpäin sairaiden nautojen lihaa. Laittomasta toiminnasta epäillyt henkilöt ovat poliisin tutkinnassa. Teurastamosta löytyneet sairaat eläimet on lopetettu.

Satoihin yrityksiin otettu yhteyttä

Räsäsen mukaan vielä ei tiedetä, miten pitkään teurastamolla on teurastettu sairaita nautoja. Epäselvää on sekin, miten suuria määriä laittomasti teurastettua lihaa on kaikkiaan päätynyt teurastamolta eteenpäin. Sitäkään ei vielä tiedetä, mihin päin Suomea tai millaiselle toimijalle lihaa on päätynyt.

– Meillä on kaikkiaan satoja yrityksiä, jotka ylipäänsä tuovat lihaa muista EU-maista, Räsänen toteaa.

Joukossa on niin elintarviketeollisuuden ja kaupan yrityksiä kuin ravintoloitakin. Räsäsen mukaan kaikille EU-maista lihaa tuoville suomalaisille yrityksille on lähetetty Ruokavirastosta kysely laittoman lihan jäljittämiseksi. Myös tuontiyrityksiä valvoviin kuntien elintarvikeviranomaisiin on otettu yhteyttä.

Tässä vaiheessa rikoksesta epäillään yhtä puolalaista teurastamoa, josta lihaa on viety tiettävästi yhteen lihanleikkaamoon. Puolan viranomaiset ovat kuitenkin päättäneet tutkia kaikki maan teurastamot yhdessä poliisin kanssa.

– Tämä on toivottavasti yksittäistapaus. Sen perusteella ei voi leimata kaikkia ulkomaisia lihatuotteita, vaan lihaa lähtökohtaisesti uskaltaa syödä, sanoo Räsänen Ruokavirastosta.