Laittomasti teurastettua lihaa tuotu Puolasta Suomeen noin 250 kiloa

Suomeen on tuotu laittomasti Puolassa teurastettua lihaa noin 250 kiloa, kertoo Ruokavirasto. Virasto selvittää, onko lihaa päätynyt myyntiin Suomessa vai onko se vielä varastossa. Liha vedetään pois markkinoilta, kertoo virasto.

Puolan ja Suomen viranomaisten valvontatietojen mukaan suoraan teurastamosta ei ole tuotu naudanlihaa Suomeen. Sen sijaan lihaa on tullut lihaleikkaamosta, jonne sitä on myyty teurastamolta.

Ruokavirasto tiedottaa, että Puolan viranomaisten mukaan rikollisen teurastamon kaikki toiminta on lopetettu. Teurastamosta on välitetty naudanlihaa puolalaiseen lihanleikkaamoon, josta on viety lihatuotteita yhdeksään EU-maahan.

Puolan viranomaiset vahvistivat hiljattain, että Ostrow Mazowieckan alueella toimivan teurastamon epäillään myyneen eteenpäin sairaiden nautojen lihaa. Laittomasta toiminnasta epäillyt henkilöt ovat poliisin tutkinnassa. Teurastamosta löytyneet sairaat eläimet on lopetettu.